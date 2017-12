Ove poznate osobe dotakle su dno života i spas pronašle u Bogu

Bili su slavni, bogati i imali su sve što su mogli poželjeti. Sve, osim mira u duši i srcu. U određenom trenutku, kad im se učinilo da ovako više ne mogu dalje, otkrili su čime će ispuniti svoje isprazne živote i okrenuli se - Bogu.

CHUCK NORRIS: ni sav novac svijeta nije mi mogao pomoći

Chuck Norris bio je šesterostruki prvak u karateu, snimio je najmanje 23 igrana filma i bio zvijezda televizijske serije "Teksaški rendžer Walker" koju je sam osmislio i producirao. Sin oca alkoholičara i bogobojazne majke, Boga je potpuno prihvatio u trenutku kad je njegova supruga prerano počela rađati blizance.

"Zaradio sam mlijune dolara u životu. Prijateljevao sam s nekoliko američkih predsjednika no sav novac svijeta nije mi mogao pomoći... Bila je samo jedna osoba kojoj sam se mogao okrenuti". Bio je to dakako Bog, kojemu je Chuck ostao vjeran i u čije ime danas propovijeda kreacionizam, zagovara čitanje Biblije na nastavi i podupire republikance.

MR. T: nakon Katrine odrekao se zlata

Mr. T proslavio se kao profesionalni hrvač, a potom i kao glumac. Publika ga pamti iz televizijske serije "A-Team" te po ulozi boksača Jamesa Udarača Langa u trećem nastavku filmskog serijala o Rockyju. Znan je i ko ulozi u reality showu "I Pitty the Fool" ("Žalim budalu"), nazvanog upravo prema njegovoj frazi iz već spomenutog Rockyja.

Tko ga je jednom vidio, zapamtio ga je po irokez frizuri, blještećem zlatnom nakitu i nadasve grubijanskom nastupu. Rodio se kao Laurence Tureaud u svećeničkoj obitelji iz Chicaga, ali se vjeri prvi put okrenuo tek kad mu je bilo 25 godina.

No kad je uragan Katrina 2005. poharao obalu Meksičkog zaljeva, preko noći se odrekao sveg svog zlata od kojeg se dotad nije odvajao ni na zahodu niti u krevetu. Rekao je da bi vrijeđao Boga kad bi se nastavio živjeti kao prije dok su mnogi oko njega izgubili najmilije, kuće i imetke.

M.C. HAMMER: osjetio sam kako umirem iznutra

Stanley Burnell odrastao je u obitelji pentekostalaca, vjerojatno i ne baš previše bogobojaznoj obzirom na to da mu je otac bio profesionalni pokeraš, upravitelj kasina i šef skladišta.

Birajući kao mladić između nepogrešive Božje Riječi, nadahnute Svetim Duhom, i karijere u lukrativnom hip hop miljeu, nadjenuo si je ime M.C. Hammer i zahvaljujući sampliranju pjesme Ricka Jamesa snimio hit "U Can't Touch This" i postao prvi raper koji je dostigao dijamantne tiraže. A onda se iznenada vratio majčici crkvi jer je, kaže, osjetio kako umire iznutra. Dobro, možda je tome pripomogao i osobni bankrot u kojem je ostao bez 30 milijuna dolara.

Počeo je propovijedati, prvo u maloj lokalnoj crkvici, da bi poslije pozivi na propovijedi po hramovima Božjim širom Amerike nadmašili i zahtjeve za njegovim nastupima na bini.

ALICE COOPER: biti kršćanin, to je buntovništvo!

Nemojte da vas zavara njegov opaki izgled. Istina, bilo je dana kad se činilo da je Vincenta Damona Furniera ponijela uloga Alice Copper, u kojoj je na bini sjedao na električne stolice, fingirao dekapitacije i ljubovao s udavom...

No kum šok rocka uvijek je govorio da je "Alice samo uloga koju glumim. Izvan pozornice, ja sam samo normalan momak". Štoviše, kako godine prolaze Cooper se sve više odriče rockerskog života i pokušava se sve više približiti Bogu. Temelji su tu jer je odrastao u mormonskoj obitelji, a otac mu je bio propovjednik Crkve isusa Krista.

Iako ga izazovi nisu štedjeli, na kraju se otrgnuo đavoljem zovu droga i alkohola. "Lokati pivo je lako. Razbiti hotelsku sobu može svatko. Ali biti kršćanin, to je težak poziv. To je buntovništvo!", jednom je rekao Alice.

JANE FONDA: u njenoj se kući Bog i Isus nisu puno spominjali

Dok je bila mala, u kući buduće Oskarovke Jane Fonda Bog i Isus Krist nisu se puno spominjali i mlađahna princeza filmskog klana Fonda smatrala se najblaže rečeno ateisticom.

I tko zna što bi bilo da joj je njeni prijatelji iz rodne Georgije, koji su prije nje pronašli utjehu i inspiraciju u lokalnoj crkvenoj zajednici, nisu ukazali na Kristovu ljubav. A kad je njezin brak s medijskim mogulom Tedom Turnerom došao svom kraju, nekadašnja butnovnica i majka fitnes-pokreta postala je uvjerena kršćanka koja danas rado i otvoreno govori o svojoj vjeri svakome tko je želi poslušati.

SHEILA E: zamolila sam Boga da mi da drugu šansu

Sheila Escovedo rođena je za šou biznis, štoviše rođena je doslovno u njemu. Kao mala spavala je u očevom bubnju i prvi solo na kongama odvalila je na bini dok su joj bile samo tri godine.

Na popisu suradnika nalaze se velika imena kao što su Billy Cobham, Lionel Richie, Ringo Starr, Beyonce i Jennifer Lopez, a najviše je pamtimo kao Princeovu seksi bubnjaricu i udaraljkašicu Sheilu E. Čim ju je vidio, omaleni gitarist iz Minneapolisa je izgubio pamet (što mu se često događalo u blizini lijepih djevojaka). Uslijedila je njena velika i uspješna karijera.

No godine uspjeha potpuno su je iscrpile, tjelesno i duhovno. A onda su joj na akupukturi probušili plućno krilo. Gutala je lijekove, gubila kile, otkazale su joj i noge; ostala je paralizirana na dva tjedna. I tad je zamolila Boga da joj da drugu šansu i pokaže pravi put. Odvukla se do lifta, ispuzala na livadu, zagrlila drvo i pogledati u plavo nebo.

Od tog dana ne odvaja se od Boga koji joj svakodnevno otkriva nove tajne. S vjerom u srcu vratila se i na glazbenu scenu. Na velikim binama nudi spektakularni šou, u crkvama se obraća ranjivima, onima koji su bili zlostavljani i silovani, tjelesno ili mentalno, i pred njima propovijeda nadu i svjedoči njeru.

VANITY: oglušila je, oslijepila, dobila srčani i moždani udar

“Ona je bila najljepša žena na svijetu i nije se to libila pokazati", rekao je jednom Prince o svojoj muzi, bivšoj ljubavnici i štićenici, svijetu šou biznisa poznatoj kao Vanity.

Denise Matthews, kako su je nazvali kad je izašla iz rodilišta, bila je model koji izaziva uzdahe i pjevačica koju se gleda. Karijeru je započela kao vizualni dodatak funk legende Ricka Jamesa, a onda je je pod svoje uzeo Prince. Navodno je za nju osmislio nadimak Vagina, ali su se na kraju dogovorili oko Vanity.

Nakon kratke glazbene i filmske karijere zaredala su druženja s metalcima; pilo se i šmrkalo od sumraka do zore pa opet ispočetka, sve dok nije pretjerala. Tlak joj je skočio na 250 sa 190, otkazali su joj bubrezi, došlo je do izljeva krvi u mozak. Oglušila je i oslijepila, dobila srčani i moždani udar.

Bog ju je, samo on zna zašto, pustio da živi, ali je od nje zatražio da promijeni život. Udala se za nogometaša LA Ramsa Anthonyja Smitha. Brak nije dugo trajao. On je završio na trostrukoj doživotnoj robiji zbog isto toliko ubojstava, a ona se potpuno posvetila Bogu. Počela je propovijedati, govoriti o svojoj vjeri i prošlosti, nadajući se da će tako na ispravni put izvesti poneku zalutalu dušu.

Nažalost, prošlost ju je stigla pa je lani umrla od zatajenja bubrega.

Angus T. Jones: odbio je živjeti kao plaćeni licemjer

Ima tome dobrih 14 godina kako je Angus T. Jones prošao na audiciji i dobio ulogu u humorističnoj seriji "Dva i pol muškarca". Uloga desetogodišnjeg Jakea Harpera, "polovice čovjeka" iz naslova serije, koji živi s rastavljenim ocem i hedonističkim ujakom ni njemu niti seriji nije donijela kritičarske pohvale, ali im je svima donijela slavu, novac i dakako - promijenila živote. Jonesu pogotovo.

Sa 17 godina postao je najbolje plaćena tinejderska zvijezda, s ugovorom koji mu je jamčio 7,8 milijuna dolara u sljedeće dvije godine, odnosno 300.000 dolara po snimljenoj epizodi. "Polovica čovjeka" počela je pušiti marihuanu, postala seksualno aktivna s vršnjakinjama i starijim damama, da bi jednog dana Angus rekao da se ne osjeća ugodno u ulozi odraslog.

Postao je subotar, ustvrdio da se serija kosi s njegovim vjerskim osjećajima i pozvao ljude da je više ne gledaju. Samog sebe nazvao je "plaćenim licemjerom" i odbio dalje glumiti u seriji koju je nazvao "prljavom". Ulozi se vratio samo jednom, u posljednjoj epizodi zadnje sezone serije.

George Foreman: nakon meča Bog ga je izveo iz ništavila

George Edward Foreman, Veliki George, jedan je od naslavnijih boksača svih vremena, olimpijski pobjednik i dvostruki svjetski prvak teške kategorije. Ostat će zapamćen kao borac koji je šest put u jednom meču na pod rušio dotad nepobjedivog Joea Fraziera i kao sudionik jedne od najvećih boksačkih borbi, one protiv Muhammada Alija, koja je u sportsku povijest ušla kao Rumble in the Jungle, a u diskotekama je opjevana kao "In Zaire".

Sve je pošlo po zlu 1977. kad se nakon meča protiv Jimmyja Younga srušio u svlačionici i prema vlastitom priznanju doživio blizak susret sa smrću.U to doba nije bio religiozan, ali se obratio Bogu za pomoć. I dok je tonuo u ništavilo, netko - bit će Bog - zatražio ga je da se promijeni i povukao nazad svijet živih, od čega mu je ostala sigma.

Nakon tog iskustva Foreman je odlučio život posvetiti Bogu. Prestao je boksati i zaredio se. U početku je propovijedao na ulicama da bi potom postao velečasni Crkve Gospodina Isusa Krista u Houstonu. Otvorio je i centar za mlade koji nosi njegovo ime, Božju riječ često širi i putem malih ekrana, a u šali zna reći da je onomad na Floridi Young "ubio vraga u njemu".