Ovakvu negodnost J.Lo ne pamti! Zabranili joj ulaz u luksuzni butik, a evo kako je reagirala

Jedna od najpoznatijih pjevačica na svijetu, Jennifer Lopez, doživjela je neugodnost u istanbulskom trgovačkom centru Istinye Park koju će osoblje Chanelove trgovine dugo pamtiti. Pjevačica (56), koja se u Turskoj nalazila zbog svoje turneje "Up All Night", pokušala je ući u butik, no zaštitar ju je zaustavio, objasnivši da je unutra prevelika gužva. Očito ne prepoznavši o kome se radi, napravio je pogrešku vrijednu desetke tisuća eura.

Dok bi ovakva situacija kod mnogih izazvala bijes, J.Lo je reagirala s nevjerojatnom mirnoćom. Kratko je rekla: - U redu, nema problema - te se bez drame okrenula i otišla. Nekoliko trenutaka kasnije, kada je osoblje shvatilo tko je bio na vratima, požurili su za njom kako bi se ispričali i pozvali je natrag. Međutim, pjevačica je ljubazno, ali odlučno odbila njihovu zakašnjelu ponudu, nastavivši svoju šoping avanturu drugdje.

Svoju "osvetu" Chanel je osjetio na najbolniji način – financijski. Lopez je ušla u susjedne butike konkurentskih brendova, Celine i Beymen, gdje je, kako piše Page Six, provela čak tri sata. Izvori tvrde da je ondje potrošila desetke tisuća eura, novac koji je lako mogao završiti u blagajni trgovine koja ju je ranije odbila.

Incident se dogodio uoči njezinog koncerta 5. kolovoza, koji je dio turneje koja tjednima privlači pažnju javnosti i zbog kontroverznih scenskih nastupa. Pjevačica, koja je nedavno proslavila 56. rođendan, nakon završetka turneje na Sardiniji posvetit će se promociji novog filma, mjuzikla "Kiss of the Spider Woman", koji u kina stiže u listopadu.