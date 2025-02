Evo tko je naočiti muškarac koji je vodio Milanovićevu inauguraciju: Njegov glas slušali smo u poznatom showu

Lice i, još važnije, glas Ljubomira Hlobika, postali su prepoznatljivi široj javnosti nakon što je vodio inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića, ne samo 2025., već i onu prvu 2020. godine. No, ovaj svestrani spiker i predavač već godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu glasa, a njegov se baršunasti ton može čuti u raznim medijima – od reklama do dokumentarnih filmova.

Hlobikova karijera impresivan je niz različitih projekata. Bio je službeni glas kampanje Zorana Milanovića, a vodio je obje njegove inauguracije. Gledatelji showa "Ples sa zvijezdama" na Novoj TV mogli su ga slušati u ulozi zaštitnog glasa triju sezona. Radio je i kao station voice za nekoliko radijskih postaja.

Ljubomir Hlobik rođen je u Bosanskoj Posavini, odrastao u Slavoniji, a školovao se u Zagrebu. Diplomirao je klasičnu filologiju, što dodatno naglašava njegovu posvećenost jeziku i izražavanju. Svoju strast prema spikerstvu otkrio je 2016. godine i od tada se njegov glas probio u eter, ali i na kazališne daske i muzejske prostore.

Njegova svestranost ogleda se i u raznolikosti projekata na kojima je radio. Naime, on je glas brojnih reklama za velike domaće i strane brendove, narator u nekoliko dokumentarnih filmova, njegov glas najavljuje filmske hitove i može se čuti u raznim kazališnim i muzejskim postavama.

Na svojoj web stranici, Hlobik ističe kako svojim glasom želi "buditi emocije u slušatelja, sjetiti ih na neke davne slike iz djetinjstva ili odvesti na putovanja koja stvaraju uspomene". Opisuje ga kao glas koji odlikuju "toplina, jasnoća i nježnost", iako može biti i autoritativan, ovisno o potrebi.

Osim što aktivno radi kao voice over umjetnik i spiker, Ljubomir svoje znanje i iskustvo prenosi novim generacijama. Predaje modul narator/spiker na akademiji u Zagrebu, gdje podučava buduće vokalne profesionalce. Također, održao je gostujuće predavanje za studente Cyber komunikacija na VERN-u u studenom 2024. godine.

Podsjetimo, ovako je spiker prokomentirao suradnju s novim/starim predsjednikom prije pet godina: - Došao je poziv za samu inauguraciju da budem službeni voditelj, odnosno narator, kako se to fino kaže. Mislim da je to najveća svečanost u Hrvatskoj koja se može dogoditi i drago mi je da sam bio toga. Suradnja je počela 3-4 mjeseca prije kad su me pitali hoću li snimiti najavu za njihove skupove. Moj tim i ja ponudili smo im da radimo puno tog više, a najveća stvar je da su nam dali odriješene ruke da radimo onako kako mislimo da je najbolje - rekao je u razgovoru za Večernji, koji u cjelosti možete poslušati na poveznici ispod,