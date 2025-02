Natali Dizdar (40) je rodila, otkriveno je i ime bebe

Pjevačica Natali Dizdar (40) je rodila. - Prije par dana na svijet je došla njezina kćerkica Lola koju je u Parizu dobila sa zaručnikom Williamom. Natali zahvaljuje svima na lijepim željama i moli za privatnost u trenutcima koje provodi sa svojima najbližima - priopćili su iz Aquarius Recordsa.

Prošlu godinu Natali Dizdar pamtit će po brojnim lijepim vijestima i novostima u svom privatnom i poslovnom životu. Osvojila je nagradu Porin, objavila novi album "Zadnji dan ljeta" i saznala da će postati mama. Njen četvrti studijski album "Zadnji dan ljeta" objavljen je krajem rujna, a posebno mjesto na omotu dobio je i njen zaručnik William Perge. Natali nam je otkrila kako ga je na to nagovorila.

- Nisam ga morala nagovarati, Will je dosta otvoren za sve te neke nove momente i super nam je bilo na setu. Što se glazbe tiče, nije direktno uključen ali ga se može naći u stihovima pjesmama.

Otkrila je i kojim aspektima majčinstva se najviše veseli.

- Uzbuđena sam zbog svih promjena u životu koje me očekuju, svega što ću istražiti i naučiti na tom novom putu. Djeca nas na najbolji način pozivaju na prisutnost, pa je to možda nešto čemu se trenutno najviše veselim. Nešto je pripremljeno, nešto još nije ali plan je razrađen.

Podsjetimo, Natali je u jednom intervjuu ispričala kako ju je William osvojio. - Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je naša pjevačica koja je zbog ljubavi prvo često putovala u New York, potom je preselila k njemu u Francusku, a potom i u London. Natali je jednom prilikom istaknula i da u Francuskoj najviše voli sveprisutnu estetiku te općenito strastveni pristup životu, dok William najviše voli Dalmaciju, naše otoke i “Smak svita” od TBF-a.

