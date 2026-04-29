Tajči objavila fotku sa sestrom: Nevjerojatno su slične, a Sanja je glumila i u hit seriji koju su obožavali Hrvati

Putem društvenih mreža, pjevačica Tatjana Cameron Tajči podijelila je nove fotografije na kojima je u društvu svoje mlađe sestre Sanje. ''Toliko ljepote u mom tjednu u Los Angelesu: moja prekrasna, zabavna, ljubazna i nevjerojatna sestra Sanja (i dragocjeni sati koje sam provela s njom); odlična glazba (koja ispunjava srce!!!) i dragi prijatelji'', napisala je, dodavši kako ju je sestra počastila domaćim kruhom i palačinkama, što je opisala kao pravu okrjepu za tijelo i dušu. Pratitelji su s oduševljenjem reagirali na objavu, ističući nevjerojatnu sličnost među sestrama. Inače, sestre često nastupaju zajedno, a prošle je godine Tajči podijelila uspomenu s njihovog koncerta u Kaliforniji. Sanja već dugo živi i radi u Americi kao glumica i glazbenica pod umjetničkim imenom Sanya Mateyas. Ostvarila je uloge u Disneyjevom filmu 'Holes' te serijama poput 'Kralj Queensa' i 'Naši najbolji dani', a u Los Angelesu je pokrenula i hard rock sastav Duda Did It.

Tatjana Cameron Tajči progovorila je prošle godine o najtežem razdoblju svog života, onom nakon što je njezin suprug Matthew Cameron preminuo 2017. godine od posljedica karcinoma. Kako kaže, bol i tuga bili su toliko snažni da su je u potpunosti paralizirali, ostavljajući je bez snage da se suoči sa svijetom. - Kad je moj pokojni muž preminuo bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje. Tu se dođe da se isplače i razumijemo jedan drugoga - iskreno je priznala pjevačica u najnovijem intervjuu za In Magazin. U tim trenucima potpune slomljenosti, njezino utočište bio je lokalni bar Kimbros u Franklinu, baza glazbenika i prijatelja.

Sjećanje na supruga i danas je prožeto dubokim emocijama, ali i ponosom na ljubav koju je dijelio prema njezinoj domovini. Pjevačica se prisjetila što je njemu predstavljalo vrhunac života. - Kad je znao da se neće izvući od bolesti, kad su ga pitali što mu je vrhunac života bio - rekao je krstarenje po Jadranu. Ne samo zbog ljepota, zbog mora, sunca, hrane nego zbog ljudi i transformacije koju je on doživio - ispričala je. Upravo iz te uspomene rodila se ideja da nastavi njegovu ostavštinu. - Kad je on preminuo onda sam ja njemu u čast organizirala to krstarenje i ove godine se veselim, imam dva krstarenja i jedno je baš posvećeno za žene. Da stvorimo malo vremena i prostora za sebe - otkrila je Tajči.

Iako je Amerika njezin dom već desetljećima, nostalgija za Hrvatskom uvijek je prisutna. Najviše joj, kaže, nedostaju sitnice koje život znače, poput druženja i spontanosti. - Baš sam sad mislila kako mi fali Sljeme gdje bi otišla s Lunom, ona bi tamo mogla lijepo biti slobodna, ne biti na uzici. Tu već ne smije biti - započinje Tajči i dodaje: - Fale mi ljudi, ali sada idem češće pa više vremena provodim s mamom, s prijateljicama. Oni ljudi koji te znaju od malena. U susjedstvu ovdje svatko u svojoj kući pije kavu sam, toga nema u Hrvatskoj, ako pijemo kavu - pijemo zajedno. Tako da to je neka razlika koja mi fali - poručila je. S druge strane, život u predgrađu Nashvillea, u gradiću Franklinu, donio joj je prijeko potrebnu privatnost i mir, što joj je nakon goleme slave u domovini olakšalo život.