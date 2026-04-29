Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tatjana Cameron

Tajči objavila fotku sa sestrom: Nevjerojatno su slične, a Sanja je glumila i u hit seriji koju su obožavali Hrvati

Zagreb: Tajči nastupala na Megadance partyu
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
29.04.2026.
u 10:58

Pratitelji su s oduševljenjem reagirali na objavu, ističući nevjerojatnu sličnost među sestrama. Inače, sestre često nastupaju zajedno, a prošle je godine Tajči podijelila uspomenu s njihovog koncerta u Kaliforniji

Putem društvenih mreža, pjevačica Tatjana Cameron Tajči podijelila je nove fotografije na kojima je u društvu svoje mlađe sestre Sanje. ''Toliko ljepote u mom tjednu u Los Angelesu: moja prekrasna, zabavna, ljubazna i nevjerojatna sestra Sanja (i dragocjeni sati koje sam provela s njom); odlična glazba (koja ispunjava srce!!!) i dragi prijatelji'', napisala je, dodavši kako ju je sestra počastila domaćim kruhom i palačinkama, što je opisala kao pravu okrjepu za tijelo i dušu. Pratitelji su s oduševljenjem reagirali na objavu, ističući nevjerojatnu sličnost među sestrama. Inače, sestre često nastupaju zajedno, a prošle je godine Tajči podijelila uspomenu s njihovog koncerta u Kaliforniji. Sanja već dugo živi i radi u Americi kao glumica i glazbenica pod umjetničkim imenom Sanya Mateyas. Ostvarila je uloge u Disneyjevom filmu 'Holes' te serijama poput 'Kralj Queensa' i 'Naši najbolji dani', a u Los Angelesu je pokrenula i hard rock sastav Duda Did It.

Tatjana Cameron Tajči progovorila je prošle godine o najtežem razdoblju svog života, onom nakon što je njezin suprug Matthew Cameron preminuo 2017. godine od posljedica karcinoma. Kako kaže, bol i tuga bili su toliko snažni da su je u potpunosti paralizirali, ostavljajući je bez snage da se suoči sa svijetom. - Kad je moj pokojni muž preminuo bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje. Tu se dođe da se isplače i razumijemo jedan drugoga - iskreno je priznala pjevačica u najnovijem intervjuu za In Magazin. U tim trenucima potpune slomljenosti, njezino utočište bio je lokalni bar Kimbros u Franklinu, baza glazbenika i prijatelja. 

Sjećanje na supruga i danas je prožeto dubokim emocijama, ali i ponosom na ljubav koju je dijelio prema njezinoj domovini. Pjevačica se prisjetila što je njemu predstavljalo vrhunac života. - Kad je znao da se neće izvući od bolesti, kad su ga pitali što mu je vrhunac života bio - rekao je krstarenje po Jadranu. Ne samo zbog ljepota, zbog mora, sunca, hrane nego zbog ljudi i transformacije koju je on doživio - ispričala je. Upravo iz te uspomene rodila se ideja da nastavi njegovu ostavštinu. - Kad je on preminuo onda sam ja njemu u čast organizirala to krstarenje i ove godine se veselim, imam dva krstarenja i jedno je baš posvećeno za žene. Da stvorimo malo vremena i prostora za sebe - otkrila je Tajči.

Zagreb: Tajči nastupala na Megadance partyu
1/18

Iako je Amerika njezin dom već desetljećima, nostalgija za Hrvatskom uvijek je prisutna. Najviše joj, kaže, nedostaju sitnice koje život znače, poput druženja i spontanosti. - Baš sam sad mislila kako mi fali Sljeme gdje bi otišla s Lunom, ona bi tamo mogla lijepo biti slobodna, ne biti na uzici. Tu već ne smije biti - započinje Tajči i dodaje: - Fale mi ljudi, ali sada idem češće pa više vremena provodim s mamom, s prijateljicama. Oni ljudi koji te znaju od malena. U susjedstvu ovdje svatko u svojoj kući pije kavu sam, toga nema u Hrvatskoj, ako pijemo kavu - pijemo zajedno. Tako da to je neka razlika koja mi fali - poručila je. S druge strane, život u predgrađu Nashvillea, u gradiću Franklinu, donio joj je prijeko potrebnu privatnost i mir, što joj je nakon goleme slave u domovini olakšalo život.

Ključne riječi
obitelj Sestre Tatjana Cameron Tajči Tatjana Cameron Tajči showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!