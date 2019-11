Ovacije za Lucu - priredila večer za pamćenje u Saxu!

Bila je to večer za pamćenje. Priznata kantautorica Luce sinoć je svojim impresivnim vokalom, dojmljivom interpretacijom te pomno odabranim repertoarom u večeri posvećenoj soul divama razoružala prisutne u dupkom punom zagrebačkom klubu Sax.

Večer 'Drugo lice Luce' otvorila je pjesma Nine Simone 'Feeling good' gdje je već u startu publika mogla osjetiti snagu i dubine Lucinog alta da bi već u drugoj pjesmi Ette James 'Something's Got A Hold On me' Luce pokazala da se vrlo lako snalazi i u ritmičnim, plesnim numerama prezentirajući odmah i koncept večeri, svoje drugo, veselije lice.

Tijekom večeri redali su se veliki klasici iz soul ere poput 'Natural woman', 'Fever', 'Respect', 'Be my baby','Chain of fools', 'Rescue me', a u pjesmi 'Son of a preacher man' na pozornici joj se pridružila i rodonačelnica soul klupskih večeri Ivana Kindl. Između pjesama nisu izostale ni ovacije i emocije oduševljenja prisutnih što je još više pridonijelo odličnoj atmosferi gdje su mnogi komentirali kako ovakav program ispunjen legendarnim, nezaboravnim soul pjesmama nedostaje u Zagrebu.

'Još uvijek sam pod dojmom od sinoć. Pripremali smo se dva mjeseca i nadam se da smo opravdali očekivanja te pružili svima koji su bili sinoć lijepu večer. Ovo mi je bio prvi koncert ovakvog tipa te se nadam tek prvi u nizu. Zahvaljujem svima koji su došli i pridonijeli onako sjajnoj atmosferi u publici, te sinoć bili uz mene, kao i mojim članovima benda Viboru, Filipu, Ediju i Marinu, predivnim back vokalima Dinu Antoniću i Tei Zec te brass sekciji Luji Parežaninu i Mati Picukariću. Malo ću se odmoriti pa onda slijede daljnje svirke a reprizu Saxa možete vidjeti 14.12. na Europskom trgu u sklopu Adventskog programa', izjavila je Luce.

Prema prvim dojmovima i komentarima svih koji su došli u Sax program 'Drugo lice Luce' je bio pun pogodak, a kako je i Luce već ranije izjavila plan je svirati ga i na pozornicama ostalih gradova Lijepe naše.