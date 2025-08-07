Početak kolovoza na Braču već je tradicionalno u znaku ponajboljih uradaka sedme umjetnosti i Brač film festivala (BFF). Prepuni auditorij Ljetnog kina Supetar pod zvjezdanim nebom, uz zvuk zrikavaca i Južine – dugometražnog prvijenca redatelja Ante Marina, pozdravio je jučer otvorenje 11. izdanja BBF-a koji će trajati sve do 11. kolovoza. Na neprekidnog podršci, vjernoj se publici na samome početku prigodnim riječima obratio osnivač Festivala, Bruno Mustić.

„Kada smo, uz bezrezervnu podršku grada Supetra, započeli ovo putovanje, nisam ni mogao zamisliti da će Brač film festival postati ovo što je danas - događaj na kojem se svi – počevši od volontera, organizacijske ekipe, posjetitelja i uvaženih filmskih gostiju, osjećaju kao kod kuće. Obiteljska atmosfera krasi BFF, koji je upravo, kao što i samo ime govori, postao BFF ili najbolji prijatelj svima njima, i najvažnije – filmu mladih autora. Počašćeni smo što smo bitni kotačić u afirmaciji nadarenih filmaša i na tome ćemo ustrajati i dalje“ – rekao je Mustić.

Otvoren 11. Brač film festival: 'Ovaj festival postao je najbolji prijatelj filmu mladih autora'

Koliki značaj festival ima za otok, njegove stanovnike i goste, ali i općenitu hrvatsku filmsku industriju, posebno je istaknula gradonačelnica Supetra, Ivana Marković. „Brač Film Festival više je od filmske manifestacije – on je snažna kulturna točka našeg grada i mjesto susreta mladih talenata, filmskih profesionalaca i publike iz cijele Europe. Za grad, festival znači puno - ne samo zbog promocije grada kao otvorene, kreativne i gostoljubive sredine, već i zbog njegovog doprinosa turističkoj sezoni, promociji grada i obogaćivanju kulturnog života. Ulaganjem u ovakve događaje, Supetar potvrđuje da može biti i kulturni centar Jadrana, a ne samo ljetna destinacija. Ponosna sam što raste upravo u našem gradu.“, poručila je Marković.

Svoje oduševljenje Festivalom nije krio ni glumac Slavko Sobin koji se pridružio na pozornici kao dio filmske ekipe kratkog filma „Ljeto iza nas“ koji je otvorio ovogodišnje izdanje: „Ono što mi je najljepše u vezi Brač Film Festivala je ta nevjerojatna mladenačka energija koja ga pokreće.“

U tri dana održavanja, na Glavnom će se programu naći kratkometražna debitantska ostvarenja iz regije, sinkronizirani dječji filmovi, dvije hrvatske premijere – topla obiteljska priča „Planet 7693“ Gojka Berkuljana i dvosatna drama na temu imigracije u režiji Ibëra Dearija „Svi zovu Ređu“. Supetranima i gostima predstavit će također hvaljena srpska drama „Za danas toliko“ Marka Đorđevića u sklopu glavnog programa.

U supetarskoj će se knjižnici održati i masterclass predavanja Maje Kvetny, casting direktorice filmova „Spiderman: Far from home“, i „Jojo Rabit“, glumca Zlatka Burića, Laureata Europske filmske akademije, Jelene Gavrilović, srpske redateljice koja se posebno istaknula radom na hit seriji za mlade „SRAM“ i jednog od najcjenjenijih regionalnih glumaca, redatelja i scenarista Dragana Bjelogrlića.

Detaljni popis filmova ovogodišnjeg izdanja BFF-a dostupan je na sljedećoj poveznici. Podsjetimo, Brač Film Festival međunarodni je festival igranog filma za debitante i mlade filmaše iz Europe i mediteranskih zemalja osnovan 2015. godine u s ciljem promocije debitantskih dugometražnih igranih filmova, predstavljanja kratkometražnih igranih filmova studenata filmskih akademija, filmskog odgoj djece i mladih kroz posebne projekcije i edukativne radionice te umrežavanja mladih filmskih profesionalaca s već istaknutim filmskim djelatnicima iz Hrvatske i svijeta.