VIĐENI U JAVNOSTI

FOTO Zadro iz 'Naše male klinike' ljubi lijepu glumicu: Godinama su skrivali vezu, a onda ih je on slučajno odao

Osijek: Filip Šovagović
Foto: Borna jaksic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
21.08.2025.
u 20:30

Poznati glumački par Filip Šovagović i Nina Violić pojavio se na premijeri predstave "Galeb" u Dubrovniku. Njihov rijedak zajednički izlazak privukao je veliku pozornost, podsjetivši na početke njihove ljubavi koju je glumac slučajno otkrio.

Glumačke zvijezde Filip Šovagović i Nina Violić nakon dugo su vremena snimljeni zajedno na crvenom tepihu, i to na premijeri predstave "Galeb" koja je održana u sklopu 76. Dubrovačkih ljetnih igara. Par, koji se rijetko pojavljuje skupa u javnosti, pozirao je u društvu kolegica Senke Bulić, Ružice Maurus i Tene Nemet Brankov. Za ovu svečanu prigodu Šovagović je odjenuo elegantnu crnu kombinaciju, dok je Violić zablistala u bluzi sjajnog efekta i zlatne boje te crnim hlačama. Njihovo posljednje zajedničko pojavljivanje zabilježeno je u srpnju ove godine u Puli, gdje su dobili nagrade za najboljeg glumca i glumicu u filmu "Dobra djeca", u kojem su igrali sestru i brata.

Njihova ljubavna priča jednako je zanimljiva kao i njihove uloge. Iako su u vezi već sedam godina, par je svoju romansu uspješno skrivao čak dvije godine. Javnost je za njihovu vezu saznala tek kada se Šovagović, pomalo nehotice, "izlanuo" tijekom jednog intervjua. Od samog početka oboje su se trudili sačuvati svoju intimu što dalje od medijskih napisa, a u rijetkim prilikama kada su govorili o zajedničkom životu, otkrili su da uživaju u jednostavnim trenucima poput kuhanja, šetnji te gledanja filmova i nogometnih utakmica.

Dubrovnik: Poznati na premijeri predstave Galeb na 76. Dubrovačkim ljetnim igrama
20.08.2025., Otok Lokrum, Dubrovnik - Posljednja dramska premijera 76. Dubrovackih ljetnih igara, predstava"Galeb". Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Zanimljivo je da se njihova privatna povezanost često isprepliće s profesionalnom, i to na neobičan način. U predstavi "Galeb" Nina Violić tumači lik Arkadine, a Filip Šovagović glumi njenog brata Sorina. Kao što smo već napisali, to nije prvi put da glume brata i sestru. Nedavno su zajedno glumili u filmu "Dobra djeca", a za te su uloge oboje nagrađeni na Pulskom filmskom festivalu, što svjedoči o njihovoj izvanrednoj glumačkoj kemiji na platnu i pozornici.

Osijek: Filip Šovagović
1/18

Iako je ostvario brojne zapažene kazališne i filmske uloge, Šovagović je široj publici i danas najpoznatiji po ulozi osebujnog pacijenta Ive Zadre u kultnoj humorističnoj seriji "Naša mala klinika". Prošlo je gotovo dva desetljeća otkako je utjelovio lika koji nikako nije želio napustiti bolnicu, no publika ga se i dalje sjeća s nostalgijom. Njegov današnji izgled, s dužom kosom i prosijedom bradom, znatno se razlikuje od onog iz vremena popularne serije, ali njegov glumački talent ostaje neupitan.

Osijek: Filip Šovagović
1/43
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Briselko
Briselko
21:27 21.08.2025.

Našla krpa zakrpu...

