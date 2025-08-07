FOTO Nakon dugo vremena oglasila se bivša RTL-ovka i supruga naše rukometne legende! Blista na brodu

Nekadašnja RTL-ova voditeljica, 40-godišnja Belma Džomba i supruga rukometne legende Mirze Džombe na društvenoj mreži Instagram javila se nakon nekog vremena te objavila fotografiju koja nikog nije ostavila ravnodušnim. Naime, objavila je fotku te oduševila prirodnim šarmom i besprijekornim stilom. Na najnovijoj fotografije snimljenoj tijekom jednog morskog izleta, Belma je pozirala na brodu u elegantnom prugastom bikiniju, s prepoznatljivim osmijehom i kosom koju je razigrano nosio vjetar.

Belma već godinama plijeni pažnju javnosti svojom profinjenom pojavom i modnim izričajem, a ovakve prizore koristi kako bi istaknula važnost trenutaka mira i uživanja u prirodi. I dok je Mirza Džomba često u fokusu sportske javnosti, Belma svojim objavama pokazuje da i ona ima svoju publiku koja cijeni stil, odmjerenost i životnu eleganciju.

Podsjetimo, nekad jedna od najpoznatijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj, Belma Džomba, rođena Hodžić, danas živi potpuno drugačijim životom. Supruga legendarnog rukometaša Mirze Džombe pronašla je novu poslovnu strast daleko od televizijskih kamera. Belma je bila jedno od zaštitnih lica RTL-a, gdje je vodila emisije 'Večera za 5' i 'Pobijedi Šolu'. Nakon udaje za proslavljenog rukometaša, posvetila se odgoju kćeri Ade i Une. Nakon kratkog povratka na televiziju odlučila se na karijerni zaokret.

Belma i Mirza upoznali su se 2009. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije na Trsatskoj gradini u Rijeci. U to je vrijeme Belma bila poznata voditeljica, dok je Mirza bio uspješan rukometaš, pa je njihova veza izazvala veliku medijsku pozornost. Ipak, vjenčanje je bilo zatvoreno za javnost i medije, te su fotografi uspjeli zabilježiti samo nekoliko kadrova. Nakon vjenčanja, par je godinu dana proveo u Poljskoj, gdje je Mirza igrao za klub Vivetargi.

Po završetku njegove rukometne karijere skrasili su se u Rijeci. U travnju 2014. godine dobili su kćer Unu, a u lipnju 2016. rodila se i Ada. Posljednjih godina oboje su se povukli iz javnog života i posvetili drugačijim zanimanjima od onih po kojima ih je publika prepoznavala.

Belma je prije pet godina postala direktorica Turističke zajednice Kostrene, no u ožujku prošle godine preuzela je novu poziciju – ravnateljice Centra kulture Kostrena. Osim poslovnih uspjeha, Belma je poznata i kao strastvena trkačica. Ranije je ostvarila značajan sportski uspjeh istrčavši maraton u Tokiju, pokazujući da sportski duh obitelji Džomba živi i dalje. - Televizija je moja prva i najveća ljubav i tko se time zarazi nikada se ne može izliječiti, ali ne fali mi ekran i taj dio ambicije je iza mene - izjavila je Belma, pokazujući da je pronašla svoje mjesto u novim životnim ulogama.

Mirza se pak posvetio građevinskom biznisu te danas zarađuje kao investitor u građevinske projekte. Nedavno je za Story ispričao kako izgleda njihov život u manjoj sredini: - Skrasili smo se u malom mjestu, Kostreni kraj Rijeke. Živimo u skladu s prirodom – ljeto barka, zima Platak i snijeg, djeca rastu... Divno - rekao je bivši rukometaš.