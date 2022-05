Otkriveno kako će Grašo i Hana nazvati svoju kćer: To ime htjela je i Danijela prije osam godina

Najpopularniji bračni par u Hrvatskoj, Petar Grašo i Hana Huljić Grašo čekaju djevojčicu, a sada se saznalo koje će joj ime dati.

Djevojčica koja na svijet dolazi krajem srpnja trebala bi se zvati Alba, doznaje RTL Exkluziv.

Hani je termin 23. srpnja, a ako bude rodila baš taj dan Petar neće biti na porodu jer tog datuma nastupa na Fusion festivalu u Splitu. I ne samo on, već i svekar mu Tonči, a čini se da će obiteljsko slavlje biti potpuno jer je šogor Ivan art direktor festivala.

Ono što je u cijelo priči još zanimljivije je da je ime koje je odabrao bračni par Grašo, upravo ono ime koje je svome djetetu htjela dati Petrova bivša Danijela Martinović.

Naime, ona je za IN Magazin 2014. godine rekla da joj je najveća želja da ona i Petar postanu roditelji te da su razgovarali o imenima za djecu.

- Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo, istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovat'. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije - govorila je Danijela prije osam godina.

VIDEO Ljubavna priča Hane i Petra Graše