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ZNAČAJNA TRANSFORMACIJA

FOTO Ella Dvornik šokirala fotografijama svoga tijela: 'Ovo je razlog zašto ne gledam vagu'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 08:00

Usporednim fotografijama domaća influencerica je otkrila nevjerojatnu tjelesnu transformaciju i poslala snažnu poruku

Najpopularnija domaća influencerica, Ella Dvornik, izazvala je lavinu reakcija objavom na svom Instagram profilu posvećenom fitnessu. Naime, Ella je podijelila usporedne fotografije iz 2020. i sadašnjosti, otkrivši da na obje ima identičnih 60 kilograma. Unatoč istoj brojci na vagi, njezina je tjelesna kompozicija danas potpuno drugačija.

Ista kilaža - dva različita tijela. Ovo je razlog zasto ne gledam vagu. Jednostavno nije mjerilo dobrog izgleda. Na prvoj slici imam manje kila nego na drugoj, a vizualno izgleda obrnuto - napisala je i poručila kako se nada da će njezin primjer pomoći drugima koji se obeshrabre kada vaga stagnira unatoč velikom trudu.

Influencerica je otvoreno priznala da je i sama prolazila kroz frustracije kada je na početku vježbanja vaga stajala na mjestu te se nada da će njezina priča pomoći drugima da se fokusiraju na vizualne promjene i osjećaj u vlastitom tijelu. - Ovakav vizualni prikaz bi mi puno pomogao tada da drugačije gledam na trening i hranu - pojasnila je.

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Njezina iskrena objava naišla je na brojne pozitivne reakcije. Pjevačica Zsa Zsa podržala ju je komentarom "Tako je, bravo", a drugi pratitelji nizali su komplimente poput: - "Napokon istina, kile nisu mjerilo", "Žena zmaj" - hvaleći njezinu motivirajuću poruku.

Cijela transformacija dio je njezinog fitness puta koji je intenzivirala nakon druge trudnoće, fokusirajući se na redovite treninge i uravnoteženu prehranu. Ella je ranije govorila kako izbjegava namirnice poput kruha i slatkiša, ali bez strogog režima. Cilj joj, kako je naglašavala, nikada nije bio postati "štapić", već izgraditi snažnije tijelo, smanjiti postotak masti i povećati mišićnu masu, što njezine nove fotografije i dokazuju.

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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
transformacija ella dvornik showbiz

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