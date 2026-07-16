FOTO Ella Dvornik šokirala fotografijama svoga tijela: 'Ovo je razlog zašto ne gledam vagu'

Najpopularnija domaća influencerica, Ella Dvornik, izazvala je lavinu reakcija objavom na svom Instagram profilu posvećenom fitnessu. Naime, Ella je podijelila usporedne fotografije iz 2020. i sadašnjosti, otkrivši da na obje ima identičnih 60 kilograma. Unatoč istoj brojci na vagi, njezina je tjelesna kompozicija danas potpuno drugačija.

Ista kilaža - dva različita tijela. Ovo je razlog zasto ne gledam vagu. Jednostavno nije mjerilo dobrog izgleda. Na prvoj slici imam manje kila nego na drugoj, a vizualno izgleda obrnuto - napisala je i poručila kako se nada da će njezin primjer pomoći drugima koji se obeshrabre kada vaga stagnira unatoč velikom trudu.

Influencerica je otvoreno priznala da je i sama prolazila kroz frustracije kada je na početku vježbanja vaga stajala na mjestu te se nada da će njezina priča pomoći drugima da se fokusiraju na vizualne promjene i osjećaj u vlastitom tijelu. - Ovakav vizualni prikaz bi mi puno pomogao tada da drugačije gledam na trening i hranu - pojasnila je.

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Njezina iskrena objava naišla je na brojne pozitivne reakcije. Pjevačica Zsa Zsa podržala ju je komentarom "Tako je, bravo", a drugi pratitelji nizali su komplimente poput: - "Napokon istina, kile nisu mjerilo", "Žena zmaj" - hvaleći njezinu motivirajuću poruku.

Cijela transformacija dio je njezinog fitness puta koji je intenzivirala nakon druge trudnoće, fokusirajući se na redovite treninge i uravnoteženu prehranu. Ella je ranije govorila kako izbjegava namirnice poput kruha i slatkiša, ali bez strogog režima. Cilj joj, kako je naglašavala, nikada nije bio postati "štapić", već izgraditi snažnije tijelo, smanjiti postotak masti i povećati mišićnu masu, što njezine nove fotografije i dokazuju.

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*dijelom uz pomoć AI