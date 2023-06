Otkriven je spol i ime djeteta koje su dobili Al Pacino (83) i njegova 54 godine mlađa djevojka

Noor Alfallah (29), djevojka glumca Al Pacina (83) rodila je njihovo prvo, a Pacinovo četvrto dijete. Za magazin People glasnogovornik para je otkrio kako je Noor rodila sina kojem su dali ime Roman. Slavni glumac s bivšom Beverly D'Angelo ima 22-godišnje blizance Antona i Oliviju, a kćer Julie Marie (33) dobio je u vezi s bivšom profesoricom glume Jan Tarrant.

Prvi put se u travnju prošle godine počelo nagađati kako su Pacino i Alfallah zajedno, a par je prvi put potaknuo glasine o romansi kada su uslikani kako zajedno idu na večeru. Izvori su za Page Six prošle godine rekli da je par zapravo u tajnosti u vezi od pandemije.

Alfallah, koja radi kao producentica, diplomirala je na Umjetničkoj školi za kinematografiju Sveučilišta Južne Kalifornije prije nego što je nastavila studij na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu, gdje je magistrirala filmsku i TV produkciju, piše Deadline.

Godine 2017. Alfallah je dospjela na naslovnice svih svjetskih medija kada je hodala s Mickom Jaggerom, on je tada imao 74 godine, a ona je imala 22 godine. - Naše godine mi nisu bile važne - rekla je za Hello! Magazin nakon njihovog prekida u ožujku 2018. godine. -Srce ne zna što vidi, zna samo što osjeća. Bila je to moja prva ozbiljna veza i bilo je to sretno vrijeme za mene -rekla je tada.

A u siječnju 2019. Alfallah je potaknula glasine o romansi s Clintom Eastwoodom (koji je nedavno napunio 93 godine) nakon što su zajedno fotografirani u Los Angelesu. Ipak je odbacila te glasine: - Mi smo obiteljski prijatelji i nismo u vezi - kazala je.

