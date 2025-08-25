Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBRE ŽELJE ZA OPORAVAK

Otkazan je još jedan koncert Halida Bešlića nakon što je pjevač hitno hospitaliziran

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 14:02

Prije nekoliko dana održao je koncer na kojem je publici priznao da se osjeća jako loše

Pjevač Halid Bešlić zbog zdravstvenih je tegoba morao otkazati koncert  u Gradačcu, koji je trebao održati 27. kolovoza, a stigla je vijest kako Halid neće održati ni koncert u Ludbregu koji je bio zakazan za 5. rujna. "Nažalost, koncert Halida Bešlića koji je trebao biti održan 5. 9. u petak u Ludbregu – otkazuje se. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima. Ali... zabava u Ludbregu se nastavlja! Za vas smo pripremili pravi spektakl – stižu nam Željko Samardžić i Ljubavnici", piše na Facebook stranici organizatora. Sličnu objavu je ovog vikenda na svojim društvenim mrežama objavila i Turistička zajednica Gradačca. ''Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu 27. 8. 2025. otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je prisiljen trenutačno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije'', priopćila je Turistička zajednica Gradačca.

''Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike te obećava novo druženje u bliskoj budućnosti.U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli'', stoji u objavi na Facebook stranici Visit Gradačac, što je uznemirilo njegove poklonike, budući da priroda zdravstvenih poteškoća nije otkrivena.

Kako mediji pišu, Halid Bešlić hitno je primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazi na Odjelu nefrologije i zato je otkazao svoje nastupe predviđene za kraj kolovoza i prvu polovicu rujna. Već je na zadnjem koncertu koji je održao u Banjoj Luci pjevač rekao kako je imao zdravstvenih tegoba te je jedva došao na koncert.  – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada. Publika mu je dala podršku, a Halid je većinu koncerta odradio sjedeći.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe
1/29
Ključne riječi
showbiz bolest otkazan koncert Halid Bešlić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Halid
Halid
14:25 25.08.2025.

Sve ćemo to nadoknaditi, samo neka je zdravlja. Hrvati neće ostati bez muzke koju najviše vole.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još