Otkazan je još jedan koncert Halida Bešlića nakon što je pjevač hitno hospitaliziran

Pjevač Halid Bešlić zbog zdravstvenih je tegoba morao otkazati koncert u Gradačcu, koji je trebao održati 27. kolovoza, a stigla je vijest kako Halid neće održati ni koncert u Ludbregu koji je bio zakazan za 5. rujna. "Nažalost, koncert Halida Bešlića koji je trebao biti održan 5. 9. u petak u Ludbregu – otkazuje se. Našem Halidu od srca želimo brz i potpun oporavak, da nas još dugo uveseljava svojim bezvremenskim hitovima. Ali... zabava u Ludbregu se nastavlja! Za vas smo pripremili pravi spektakl – stižu nam Željko Samardžić i Ljubavnici", piše na Facebook stranici organizatora. Sličnu objavu je ovog vikenda na svojim društvenim mrežama objavila i Turistička zajednica Gradačca. ''Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu 27. 8. 2025. otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je prisiljen trenutačno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije'', priopćila je Turistička zajednica Gradačca.

''Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike te obećava novo druženje u bliskoj budućnosti.U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli'', stoji u objavi na Facebook stranici Visit Gradačac, što je uznemirilo njegove poklonike, budući da priroda zdravstvenih poteškoća nije otkrivena.

Kako mediji pišu, Halid Bešlić hitno je primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazi na Odjelu nefrologije i zato je otkazao svoje nastupe predviđene za kraj kolovoza i prvu polovicu rujna. Već je na zadnjem koncertu koji je održao u Banjoj Luci pjevač rekao kako je imao zdravstvenih tegoba te je jedva došao na koncert. – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada. Publika mu je dala podršku, a Halid je većinu koncerta odradio sjedeći.