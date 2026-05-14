U Makarskoj

Jelena Rozga ovog ljeta donosi spektakl: "Jedva čekam da zajedno zapjevamo pod zvjezdanim nebom"

Foto: John Pavlish
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 11:59

Obožavatelje očekuje večer prožeta euforijom, uz bezvremenske hitove koji su obilježili sve faze Jelenine karijere - od dana s grupom Magazin, preko hitova "Bižuterija", "Nirvana", "Okus mentola", pa sve do sad već kultne "Lavice" koja je pokorila regiju

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Jelena Rozga, ovog ljeta stiže u Makarsku, gdje će 7. kolovoza 2026. održati koncert u čarobnom ambijentu Ljetnog kina.
"Veselim se Makarskoj i jednoj pravoj ljetnoj večeri uz pjesmu, emocije i publiku koja mi uvijek daje posebnu energiju. Jedva čekam da zajedno zapjevamo pod zvjezdanim nebom", poručila je Jelena.

Poznata po rasprodanim koncertima na kojima publika od prve do posljednje pjesme pjeva uglas, Rozga će i ovoga puta prirediti noć ispunjenu emocijama, plesom i energijom koja njezine nastupe čini posebnima. Obožavatelje očekuje večer prožeta euforijom, uz bezvremenske hitove koji su obilježili sve faze Jelenine karijere - od dana s grupom Magazin, preko hitova "Bižuterija", "Nirvana", "Okus mentola", pa sve do sad već kultne "Lavice" koja je pokorila regiju.

Splitska glazbenica ove godine obilježava tri desetljeća iznimno uspješne karijere tijekom koje je osvojila publiku diljem regije, a njezine pjesme postale su soundtrack brojnih generacija. Od prvih glazbenih koraka i velikih uspjeha s Magazinom pa sve do impresivne samostalne karijere, Rozga je ostala izvođačica koja iz koncerta u koncert uspijeva stvoriti posebnu emotivnu povezanost s publikom.

Ljetno kino tako će početkom kolovoza postati pozornica jedne od najiščekivanijih glazbenih večeri ljeta na Makarskoj rivijeri. Nema sumnje kako će se i za ovaj Jelenin koncert tražiti ulaznica više, a obožavatelji svoje mjesto mogu osigurati putem sustava Entrio.

Makarska koncert Split Jelena Rozga

