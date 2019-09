Za manje od dva tjedna u domaća kina stiže “Downton Abbey”. Naravno, ne nove epizode serije, nego film temeljen na njoj. Dakle, pratit ćemo priču s početka 20. stoljeća o bogatoj obitelji Crawley na njihovu ladanju. Iako nije riječ o novoj sezoni serije, radnja filma zamišljena je kao nastavak posljednje epizode serije koja je s emitiranjem završila 2015.

Koncept je to kojemu izgleda raste popularnost jer smo nedavno vidjeli i film “Deadwood” koji je također svojevrstan završetak uspjele western serije koja se iz nekog razloga nije nastavila. Isto bi prema najavama trebalo biti i s “Downton Abbeyem”, odnosno trebale bi se zaključiti sudbine glavnih likova kao i samog imanja. Autor scenarija za film opet je Julian Fellowes, odnosno scenarist serije u njezine 52 epizode, a redatelj je Michael Engler koji je režirao četiri epizode. Fellowes je doista ugledan scenarist koji je za “Gosford Park” nagrađen i Oscarom. Ni Downton Abbey ne stoji loše, osvojio je Zlatni globus i Emmy za najbolju dramsku seriju, a čak je ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda kao od kritičara najhvaljenija serija 2011. godine. Neki utjecajni mediji prenose riječi čelnog čovjeka produkcije Focus Petera Kujawskog prije otprilike godinu dana.

– Otkako je serija završila, fanovi “Downton Abbeya” iščekuju novo poglavlje o obitelji Crawley. Uzbuđeni smo što se možemo pridružiti ovoj nevjerojatnoj skupini filmaša, glumaca i strukovnjaka koju predvode Julian Fellowes i Gareth Neame, kako bismo vratili svijet “Downton Abbeya”, ovog puta na veliki ekran, rekao je Kujawski. Spomenuo je još jedno važno ime iz tima serije koja je i u nas rado gledana, a to je Gareth Neame, njezin producent koji je upravo predložio koncept Julianu Fellowesu. Ispostavilo se to, kako znamo, dobitnom kombinacijom. Film “Downton Abbey” globalno se počinje prikazivati 13. rujna, i mi smo negdje u tom društvu, kod nas starta 19. rujna, čak dan prije Sjedinjenih Država primjerice.

Do sada su objavljena tri trailera, jedan čak prikazuje posjet kraljevske obitelji imanju Crawleyevih, Roberta i Core koje su sjajno tumačili Hugh Bonneville i Elizabeth McGovern. Pri čemu, dakako, treba podsjetiti na to da je McGovernova rođena Amerikanka no to joj nije smetalo da sjajno utjelovi Coru Crawley. Pravim fanovima možda će biti zanimljiviji onaj drugi koji prikazuje komunikaciju između Edith i Mary na plesnom podiju. I dalje je tu sestrinsko rivalstvo iako se čini da je sada sve u redu. Jer ionako se drama vrti oko cijelog imanja koje se zapravo nekako nosi s raznim općim utjecajima. Treći trailer je klasični “behind the scenes” novog filma. Ne izgleda da je uloženo pretjerano truda u privlačenje gledatelja. S takvom bazom fanova i ocjenom na specijaliziranim webovima, gledanost je ionako praktično zagarantirana. Otkriveno je u kojem se točno razdoblju radnja serije nastavlja, riječ je o jeseni 1927. godine. A cijela se radnja vrti oko događaja koji smo spomenuli u kontekstu trailera, posjete kralja Georgea V. i kraljice Mary Downtonu. To je inspirirano stvarnim događajem, putovanjem kraljevskog para u Wentworth House u Yorkshireu 1912. godine. Elem, Anna, dugogodišnja sluškinja lady Mary, s Batesom ima dijete, dečkića koji je star već godinu i pol dana.

Najavila je to Joanne Froggatt koja tumači Annu, ujedno rekavši i da će film biti mješavina emocija, romanse, zabave, iznenađenja, tuge i intrige. Sudeći prema izjavama ostalih glumaca, čini se da će se u seriji ponajviše raditi o ljubavi koju će oni doživljavati na različite načine. Moguće je tako da će Tom Branson konačno nekoga pronaći, Allen Leech koji ga tumači rekao je da ćemo ga više gledati u filmu. S njim će često u kadru biti upravo Lady Mary koja se skrasila u braku s Henryjem Talbotom, kojega ćemo, pak, gledati manje, odnosno tek na kraju, kako je najavio Matthew Goode koji tumači ovu ulogu. Manje-više je kod svih likova posrijedi ista potka, priče o njima se zatvaraju, no ne izostaju poneka uzbuđenja, za što ćemo morati pričekati da se film konačno pojavi u kinima. Ipak, neće proći bez novih likova. Imelda Staunton koje će se fanovi Harryja Pottera sjetiti kao profesorice Umbridge bit će Lady Bagshaw. Njezina protivnica bit će Robertova majka grofica Dowager i tu će, čini se, frcati iskre. Kostimografija je i dalje jača strana “Downton Abbeya”, pa tako i u filmu, s time da je došlo do očite promjene jer sve se događa nešto kasnije. S dodatkom luksuza, što je logično i očekivano zbog pojave kraljevskog para.

Pa će tako u filmu biti pregršt dijamanata, bogatih stolova... Jer, kako u goste dolazi najviše moguće plemstvo, Crawleyevi ih moraju impresionirati. A također, odjednom su u priči oni u podređenoj ulozi, sve se vrti oko udovoljavanja kralju i kraljici u čemu i sami moraju sudjelovati, gotovo onako kako to svakodnevno čini njihovo osoblje. Vratimo se malo u povijest serije. Dakle, idejni je začetnik priče o postedvardijanskoj obitelji na velikom ladanju s brojnom poslugom producent Gareth Neame. Savršeno je jasno da je pristupio najlogičnijem mogućem izboru za scenarista u liku Juliana Fellowesa.

No, ovaj je, nakon što je dobio Oscara za “Gosford Park” bio neodlučan, odnosno neraspoložen prema takvoj ideji, jer nije želio raditi još nešto što bi pretjerano sličilo njegovu scenariju koji je ovjenčan Oscarom. Jer, u originalnoj zamisli serija “Downton Abbey” bila je zamišljena kao spin-off filma Gosford Park, no ipak je odlučeno da se razvije samostalna serija čija će radnja biti smještena nekoliko desetljeća ranije. Ipak, nakon nekoliko tjedana Fellowes se vraća sa scenarijom prve sezone inspiriranim romanom “The Custom of the Country” koji je napisala Edith Wharton, a koji je smješten u 1913. godinu.

Sam Downton, dakako, ne postoji, ali serija je smještena u Yorkshire te je i snimana na tamošnjim lokacijama. Novinari iz te engleske pokrajine poigrali su se i pokušali pogoditi gdje bi se Downton nalazio da je postojao. Bilo bi to u trokutu između mjesta Easingwold, Ripon i Thirsk. Na seriji “Downton Abbey” nije se štedjelo, maksimalno je korišteno nasljeđe zlatnog doba britanske imperije, u nizu prekrasnih palača i imanja na kakvima je živjela i uživala ondašnja aristokracija, a što će potrajati još nekih 40-tak godina kada će se imperij konačno raspasti nakon Drugog svjetskog rata.

Pišemo konačno, jer upravo je George V. 1931. godine priznao dijelove imperija kao zasebne, neovisne države okupljene u Commonwealth. Doba u kojem on vlada doba je uspona socijalizma, komunizma, irskog republikanizma, pokreta za neovisnost Indije. Zanimljivo će biti vidjeti kako će u filmu biti portretiran ovaj vladar koji je inače unuk jedne od najvećih vladarica u povijesti, kraljice Viktorije. Tumačit će ga vrstan engleski dramski glumac Simon Jones kojega će se pomniji pratitelji filmske umjetnosti sjetiti po ulozi u “Autostoperskom vodiču kroz galaksiju”. Također je zanimljivo kako je brak Georgea V. i kraljice Mary upravo klasičan primjer dogovorenog braka i to na razini obitelji.

Naime, kraljica Mary trebala se udati za starijeg brata Georgea V., no kako je ovaj prerano preminuo tako je izbor automatski pao na prvog u liniji nasljedstva. I tako je Mary Teck, princeza kraljevstva Wurttemberg, svejedno postala kraljica Ujedinjenog kraljevstva. Nju će tumačiti Geraldine James koju znamo iz filma “Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda” kao Jaldine Gerams, a bila je i gospođa Hudson u dva filma o Sherlocku Holmesu.

S obzirom na vrijeme kada se radnja filma “Downton Abbey” događa, on bi se mogao u nekom obliku dotaknuti nekih interesantnih poteza kralja Georgea V. koji je, primjerice, 1924. godine osnovao ministarstvo rada, a zbog izrazito antinjemačkog raspoloženja krajem Prvog svjetskog rata promijenio je i ime svoje vladarske kuće Saxe-Coburg-Gotha u Windsor. Sasvim sigurno, pojava vladara koji je Velikom Britanijom upravljao i proveo je kroz Prvi svjetski rat, svjetske turbulencije, pa i Veliku gospodarsku krizu bit će očito poseban događaj za Crawleyeve i Downton Abbey.