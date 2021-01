Otac Meghan Markle želi joj potpuno uništiti ugled ovim potezom: 'Ružno su govorili o meni'

Odnos vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle i njezina oca Thomasa već neko vrijeme puni stupce medija. Thomas voli pričati o svojoj kćeri, a ponekad iznese i detalje koje bivša glumica godinama skriva.

Jedan takav potez bio je i kad je tabloidima prodao pismo koje mu je Megan napisala u kojem mu je kazala kako ju je njegovo ponašanje jako povrijedilo. On, čini se, nema potrebu popraviti odnos s kćeri, pa je tako odlučio sada objaviti i kućne videe koje su snimali kada je ona bila djevojčica, te otkriti još neke obiteljske tajne, a sve zbog dokumentarca koji snima.

"Došao je trenutak da obranim sebe su moja kćer i zet govorili jako ružno o meni. Nije me više briga što će tko misliti. Moram sebe staviti na prvo mjesto. Oni mi duguju za sve što sam prošao zbog njih. Trebali bi me nagraditi" kazao je Thomas i dodao da će dokumentarac započeti s njegovim životom, obitelji, ljubavi prema kazalištu i televiziji i načinu kako je dospio tamo. Zatim slijedi život s Meghan, njezino odrastanje i školski dani do dana kada je otišla na fakultet i započela karijeru.

Rekao je i kako su imali dobar žvot zajedno dok se Megan nije preselila u Kanadu i prvi put udala, a nisu se vidjeli otkad se Meghan udala za Harryja.