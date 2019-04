Otac i sin o filmu koja će Hrvate nasmijati do suza: 'Snimali smo bez novca, na 4. katu bez lifta'

Da jabuka ne pada daleko od stabla dokazuje i primjer obitelji Kerekeš. Otac Ljubomir i sin Jan već godinama uspješno plove glumačkim vodama. Iza tih Varaždinaca brojni su zajednički projekti, no posljednjim u nizu jako se ponose.

Prema predstavi Kerekesh teatra “Ufuraj se i pukni” snimljen je i istoimeni film u kojem je Jan ostvario glumačku ulogu, a Ljubomir se prvi put našao u redateljskom stolcu komedije koja uskoro stiže u hrvatska kina.

Foto: PR

Preokret u karijeri

– Iz mjeseca u mjesec vodili smo sve intenzivnije razgovore i zaključili da u Hrvatskoj nedostaje dobrih komedija na filmskom platnu i počeli smo razvijati finalnu ideju o filmu. Jan je završio scenarij, okupio ekipu, nekoliko sponzora filma i organizirao snimanje. Sve ostalo prošlo je toliko brzo da tek sad shvaćamo što smo zapravo napravili – govori nam Ljubomir kojem se nova uloga itekako svidjela. – Nije bilo lako, bio je to veliki izazov, ali ni moje iskustvo u filmovima i serijama nije malo, tako da sam maksimalno profesionalno ušao u projekt – dodaje novi redatelj. Predstava i film govore o sudbinama malih ljudi s velikim problemima. U središtu radnje su braća Prišt koje u filmu tumače Jan Kerekeš i Zoran Pribičević.

– Oni su na životnoj prekretnici uoči upisa na fakultet. Stariji brat Krešo ima previše samopouzdanja i priprema se za studij glume, a mlađi Kruno uopće nema samopouzdanja, taj isti dan pao je na prijemnom ispitu na šumarstvu i ostavila ga je djevojka Žabica – otkriva nam Jan dodajući kako je sve prožeto duhovitim dosjetkama, poštapalicama i pomaknutim načinom funkcioniranja likova zbog čega nitko ne može pretpostaviti njihov idući korak. Uz Ljubomira, Jana i Zorana u filmu se pojavljuje još 30-ak likova među kojima su i Mirela Brekalo, Goran Grgić, Ana Begić, Hana Hegedušić i Draško Zidar pa je teško bilo pretpostaviti da će se film snimiti u samo deset dana.

– Snimiti dugometražni igrani film koji ima teksta kao tri hrvatska filma, u deset najtoplijih dana prošle godine, i to početi snimanje u stanu na četvrtom katu bez lifta i klime na +48°C svakako je veliki izazov. Tempo snimanja bio je strašno brz, težak i naporan, ali opet smo pronašli trenutke kada smo mogli puknuti od smijeha, smijati se cijeloj situaciji u kojoj se nalazimo i moliti se da vrijeme teče malo sporije – kaže Ljubomir te na pitanje što im je ipak bilo najizazovnije odgovara: – Osmi dan snimanja imali smo i predstavu, a za deveti dan su najavili kišu pa smo snimali 18 sati u komadu, otišli odigrati predstavu i vratili se na snimanje do pet ujutro, tako da smo taj radni dan zapravo bili budni i kreativni puna 24 sata.

Foto: PR Radilo se punom parom, a osim umora prepreka su im bile i financije. Naime, 85 posto filma financirano je iz budžeta obitelji Kerekeš. – Jan i ja sve što smo radili na filmu, radili smo potpuno besplatno, točnije za pisanje scenarija, režiju, glavne uloge, organizaciju snimanja i mnoge druge stvari nismo uzeli ni kunu – napominje Ljubomir. Novac za sufinanciranje filmskog projekta pokušali su dobiti i od HAVC-a, no jedan natječaj nisu prošli, a za drugi rezultate tek čekaju.

– Odlučili smo da ne možemo čekati druge izvore financiranja. Nikako nismo protiv suradnje s HAVC-om, baš suprotno, jako bismo se veselili kada bismo mogli započeti suradnju jer u planu imamo još projekata – dodaje Jan.

Jači od razmirica

Iako novčanu podršku, izuzev nekoliko sponzora, nisu dobili, zadovoljštinu dobivaju reakcijama publike s kojom se već tjednima druže na turneji diljem Hrvatske. – Najčešći komentar koji dobijemo od gledatelja je da se ne sjećaju kada su se toliko smijali u kinu. To nam je ujedno i najvažnije i najljepše što možemo čuti od publike – kaže Kerekeš mlađi koji zajedno s ocem već radi na novim projektima kojima će, kao i dosad, pokazati da zajedno odlično funkcioniraju. Ipak, koji put kada je posao u pitanju dogode se i neke razmirice, koje taj dvojac ekspresno svladava.

– Nema te svađe koja bi mogla poljuljati naš odnos. Bez obzira na to koliko smo slični i koliko znamo biti tvrdoglavi, i on i ja znamo da to radimo isključivo i jedino zato što nam je neizmjerno stalo do projekta. Svakom projektu pristupamo jako emotivno i dajemo maksimum. Tako učimo jedan od drugoga i nadograđujemo se – kaže Ljubomir Kerekeš koji u planu već ima i novi filmski projekt.

– Samo neka je zdravlja i možemo očekivati puno toga. Imamo zaista mnogo ideja, ponekad ne spavamo i po nekoliko dana, imamo volju i sve radimo s puno srca – zaključuje Kerekeš.

Pogledajte i koji su najveći kradljivci u svijetu showbusinessa.