Orijentalni filmaši i glumci ne boje se samoironije i priča u kojima sebe predstavljaju kao talentirane kriminalce. Izvrsna serija

The Brothers Sun, Netflix

Prilično je sigurno da ove godine nećemo baš toliko moći uživati u serijama ili nekim doista dobrim filmovima jer je štrajk u Hollywoodu već počeo pokazivati svoje učinke. Isto tako, ogroman hype za orijentalnim serijama i filmovima nije nešto što je za nas isuviše pozitivno jer obično u takvoj poplavi dođe do deflacije kvalitete. Koliko smo u pravu oko prve teorije tek ćemo vidjeti, a oko ove druge, barem za sada, nismo. Jer, “The Brothers Sun” jedna je od brojnih serija s motivom Dalekog Istoka koja se zaista istakla u priličnoj gomili koju je Netflix nakupio. Rekli bismo kako se radi o nečemu što bi bez problema pripisali Robertu Rodriguezu, primjerice, povjerovali bismo da je veliki fan i sam Quentin Tarantino, jer priča o obitelji izbjegloj s Tajvana koja je zapravo ondje bila vodećom gangsterskom familijom neočekivana je gotovo sa svake strane. I tako je od samog početka kada vas zaskoči i za prilike moderne televizije prilično nevjerojatna akcijska scena. Ono, na nivou najboljega što smo vidjeli u kinima. I to je odličan uvod u priču o Bruceu kojemu se s Tajvana vraća brat Charles o kojem zapravo nema pojma, kao što se ne sjeća niti svojeg odrastanja na otoku državi koja živi u stalnom strahu od susjedne matice Kine. No, niz nasilnih događaja otkriva mu stvarnu narav njegove obitelji, a to je da se radi o najpoznatijim gangsterima u Taipeiju, među kojima je najokorjeliji njegov brat Charles kojega je tako odgojio njihov otac. On je u Los Angelesu odrastao jer se njegova majka nadala da će mu na taj način omogućiti normalan život, no vrlo ubrzo i Bruce i Eileen shvaćaju da je to s takvom obiteljskom anamnezom nemoguće. I počinje nevjerojatan niz bizarnih i nasilnih događaja koji Brucea tjeraju da se uklopi u stvaran život svoje obitelji i transformira se od prosječnog losangeleskog tinejdžera u autentičnog sina oca svog. U ulozi Eileen je Michelle Yeoh, što ne može biti nego samo dobro, a glumica takvog kalibra zaista sjajno funkcionira u jako dinamičnoj seriji koja je postavljena vješto tako da je prihvatljiva i kineskim emigrantima u Americi, kao i široj publici kao takvoj, veći dio dijaloga jest na mandarinskom. Brad Falchuk koji s Byronom Wuom potpisuje seriju ima iza sebe ozbiljnih uspješnica, no čini se da bi mu ovo moglo do sada biti najbolje. Očito je da se orijentalni filmaši i glumci ne boje samoironije i prepuštaju se i ovako postavljenim pričama gdje su Tajvanci, osim vještih proizvođača čipova i ostale elektronike, i talentirani kriminalci. Ovo je zaista izvrsna serija.

Cristóbal Balenciaga, Disney+

I u nas jako poznata i popularna marka, sasvim sigurno među štovateljima visoke mode, djelo je baskijskog dizajnera koji je već oko sredine prošlog stoljeća postavio neke sasvim nove standarde u modi, standarde koje je poštovao i sam Christian Dior. Upravo on je Balenciagu nazvao “učiteljem svih nas” (modnih dizajnera), dok ga je Coco Chanel nazvala “jedinim couturierom u najtočnije smislu te riječi dok su ostali samo modni dizajneri”. I sada je tu serija o njemu koja počinje kada predstavlja svoju kolekciju visoke mode u Parizu. A to je bilo sada već poprilično davne 1937. godine. Međutim, probijati se do vrha u gradu u kojem stoluju ljudi koji su postavljali svjetske modne standarde, upravo poput Chanela ili Diora, nije bilo lako. Sve ambicioznije španjolske produkcije ni ne trebaju se libiti prezentiranja takvih ljudi iz svoje povijesti. A Balenciaga je bio netko tko je odijevao španjolsku elitu i aristokraciju, što ipak nije bilo dovoljno da se zavlada i sofisticiranim svijetom pariške mode.

Criminal Record, Apple TV+

U povremenoj rubrici “snađi se” preporučujemo negdje pronaći ovu doista dobru kriminalističku seriju, izdanak dobre britanske tradicije takvih programa. Ovdje je, recimo, zanimljivo da je redatelj prve tri epizode koje su do sada dostupne Jim Loach, a on je sin sjajnog redatelja socijalnih drama Kena Loacha. Ovdje i postoji određena socijalna komponenta, no intrigantna kriminalistička priča koja se odvija kroz odnos okorjelog detektivskog veterana i mlade ambiciozne detektivke koji se otvara kroz stari slučaj ubojstva koji ponovo postaje aktualan nakon poziva u pomoć na pozivni centar. Veterani Peter Capaldi i Zoë Wanamaker, koja se pojavljuje u epizodnoj ulozi, istaknuta su imena otočke glume, dok je Cush Jumbo već i određene globalne vidljivosti zbog, recimo, uloge u “Dobroj ženi”, ali i drugdje, poput “Ubojice s razglednice”, seriji u kojoj je glavni glumac bio Jef­frey Dean Morgan, a režirao ju - Danis Tanović. No, za svoju rad u kazalištu Jumbo je i odlikovana britanskim viteškim redom, a ima i nagradu Lawrence Olivier za ulogu nikoga drugog nego Marka Antonija.

Scouting for Models: Fashion’s Darkest Secret, SkyShowtime

Na SkyShowtime pojavila se dokumentarna serija koja je stigla baš u jeku skidanja oznake tajnosti sa sudskih spisa iz slučaja Jef­freyja Epsteina koji je na čelnom mjestu najvećih zlostavljača zamijenio Harveyja Weinsteina. Samo što mete nisu toliko glumice koliko su mlade djevojke i manekenke. Ova serija govori upravo o tome, odnosno o javnoj tajni kako je svijet manekenstva i mode lovište za različite tipove ovakvog ili onakvog utjecaja koji u tom svijetu nastoje naći djevojke koje će pristati na zadovoljenje mračnijih strana moćnika. Ovdje se pojavljuju neke od najpoznatijih svjetskih manekenki svojeg doba, poput Cindy Crawford i Linde Evangeliste, kao i dosta drugih, manje poznatih, no priča je ista. Koliko je god svijet manekenstva privlačan jer djevojku može lansirati visoko, toliko je i opasan jer je može odvući u sasvim drugom smjeru. U onom gdje nije neobično da se strada ili propadne u rukama ljudi kojima je ljepota tek sredstvo, a ne jedan od smisla života i predmeta obožavanja masa.