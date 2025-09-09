Omiljeni jugoslavenski komičar umro je u bijedi, prije smrti je rekao riječi koje slamaju srce

Prije više od 20 godina preminuo je jedan od najpoznatijih komičara bivše Jugoslavije, legendarni Miodrag Petrović Čkalja.

Miodrag Petrović je rođen na dan šale 1. travnja 1923. u Kruševcu (Srbija), gdje je završio gimnaziju. Nadimak Čkalja dao mu je u djetinjstvu jedan prijatelj jer je bio suhonjav i štrkljav.

Godine 1946. postao je član dramaturgijskog studija Radio Beograda. U pedesetim godinama prvi put se pojavljuje na državnoj televizije i tako postaje sve više i više poznat u tadašnjoj Jugoslaviji. Veliku popularnost stekao šezdesetih godina u TV-serijama i filmovima. Najbolje uloge imao je u serijama "Servisna stanica" (1959), "Ljubav na seoski način" (1970), "Kamiondžije" (1972), "Vruć vetar" (1980) i "Kamiondžije 2" (1983), kao i u filmovima "Orlovi rano lete" (1966), "Bog je umro uzalud" (1969), "Paja i Jare" (1973), "Avanture Borivoja Šurdilovića" (1980) i "Kamiondžije ponovo voze" (1984). Imao je i uspješnu suradnju s kolegom Mijom Aleksićem.

Za svoje maestralne uloge dobio je brojne nagrade. Za vrijeme Miloševića, iako u starosti, onemogućeno mu je nastupanje zbog kritičkog stava prema tadašnjoj vlasti. Bio je omiljen u svim republikama bivše Jugoslavije. Početkom 2000-ih privukao je pozornost otvorenim pismom što mu je poslala Nela Eržišnik, kad je čula da njezin kolega i komičarska legenda nekadašnje Jugoslavije trpi krajnje siromaštvo kao zaboravljeni umirovljenik.

Njegove riječi koje je izgovorio nakon što je primio nagradu za životno djelo "Car Konstantin" naprosto slamaju srce, a glumac nije krio da je živio u bijedi. - Imam 76 godina i ništa mi ne treba. Živio sam i živim skromno. Ali, znači mi da naša djeca žive normalno. Da sam u Americi, i da sam primio ovako veliku nagradu zahvalio bih se, prvo, svojoj ženi, pa djeci, pa punici, zatim producentu i redatelju. Ali, pošto sam, srećom, u svojoj dragoj zemlji Srbiji, zahvaljujem se, prvo, svom šefu samoposluge što mi, ponekad, odvoji penzionersku kost, pa susjedi u baraci koja mi ostavi mlijeko ispod pulta, pa mom poštaru koji mi uvijek, na vrijeme sa zakašnjenjem, donese penziju. Da nije bilo njih, ne bih bio ovdje - rekao je Čkalja samo godinu prije njegove smrti.

Tom prilikom je izgovorio i rečenicu koja i dalje odzvanja u glava mnogih i tjera na suze. - Hvala, Srbijo, pustili ste me da glođem do kosti - rekla je legenda bivše Jugoslavije. Njegov sin Čedomir Petrović kao i unuka Jovana Petrović naslijedili su talent glume od legendarnog Čkalje.