Vedrana Rudan dok prolazi kroz najteže dane svog života oštro se obratila Hrvaticama: 'Reže ili rokću na istu temu'

Popularna spisateljica i književnica Vedrana Rudan trenutačno boluje od teške bolesti, a na društvenoj mreži Facebook i svom blogu se u posljednje vrijeme često javlja. Sada se oglasila novom objavom te je odlučila poslati poruku o teškoj, ali i aktualnoj temi u Hrvatskoj - pobačaju. Podijelila je jedan svoj stari tekst uz izrazito provokativnu poruku u njezinu stilu. - "Ovaj tekst posvećujem licemjernim ženkama koje reže uvijek na isti način ili rokću na istu temu. Odje** te više", napisala je Rudan uz link na svoj stari tekst objavljen na blogu "Djevojka u zagrljaju metastaza".

Inače tekst koji je spisateljica podijelila je njezin koji govori o pobačaju. "Nikad ni jedan muškarac na kugli zemaljskoj ne bi smio govoriti o abortusu. Onim bolesnicima koji misle da imaju na to pravo, svaka bi žena trebala reći, odjebi od moje pi***!", napisala je te dodala: "Ovaj tekst objavljen je 2. 4. 2003. godine u Nacionalu i kasnije u knjizi "Kad je žena kurva, kad je muškarac peder". Aktualan je svaki put kada se dileri straha odluče baviti ženskim pitanjima", stoji na početku bloga. Cijeli tekst pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, naša cijenjena književnica i kolumnistica 75-godišnja Vedrana Rudan već neko vrijeme boluje od karcinoma žučnih kanalića, o čemu je ranije govorila na svom blogu. Njezina posljednja izjava na društvenoj mreži Facebook malo koga je ostali ravnodušnim, a prikupila je više od tri i pol tisuće oznaka "sviđa mi se", što zapravo ukazuje koliku podršku publike ima. Priznala je da je, usred očaja zbog bolesti, pronašla snagu zahvaljujući jednoj posebnoj djevojčici. Riječ je o najmlađoj članici volonterske udruge Srce za nju, djevojčici Rozi. Vedrana kaže da joj Roza svojim pogledom pomaže da izdrži teške trenutke na onkologiji.

- Ležim u bolnici. Oko mene žice, u meni žice, sestre ulaze, izlaze... Očajna razmišljam kad ću doma, želim biti okružena mojim mačkama i cvijećem. A onda sam na ekranu ugledala Rozine oči. Udruga Srce za nju u djevojčici je probudila suosjećanje s nama čiju muku ne može shvatiti ali nas ipak pogledom drži iznad tamne vode. U Hrvatskoj ima mnogo volontera. I malih i velikih. O njima se tako malo zna. Sretan rođendan mala, velika Roza - iskreno je napisala književnica i kolumnistica.

Osim toga, početkom lipnja također smo pisali o njezinu novom tekstu na blogu. Naime, ona o svojim stavovima i promišljanjima redovito piše na svom blogu i dijeli ih s vjernim obožavateljima na društvenim mrežama. Tako se u prošlom tekstu na blogu imena "Kad mobitel utihne" - dotaknula teme smrti. Rudan je u tom tekstu napisala i da njezine prijatelje ne zanimaju detalji njezine bolesti i da da je izgubila interes za “prijatelje” i potrebu da im “pomogne”. Dodala je i da joj je žao što je potrošila godine misleći da je potrebna i voljena.

"Ostadosmo same smrt i ja. Najzad sam slobodna i i slika koju vidim je čista. Gledam u ono žuto cvijeće na balkonu. Mir u duši i samo jedno pitanje, zašto ništa nisam znala o ljudima? Bila sam glupa? Ili ipak samo zdrava i “besmrtna”?", zaključila je dubokoumno, a ovim je tekstom izazvala i brojne komentare na društvenim mrežama. No, Vedrana hejterima, u svom stilu, nije ostala dužna. Objavila je novi blog ''Zašto me ne kužite?''. "Pisac piše o temi koja ga čačka ali ne znači da piše o sebi. Tekst koji sam napisala jučer je o ljudima koji se bore s rakom napušteni od svih. To nije priča o meni. Čitav život pišem u ''ich'' formi i zaista me nervira kako se svaki moj redak doživljava kao prijenos uživo mog života. Dragi ili drage moje, meni za ljubav, imajte odmak. Čitam komentare i šizim. Ne žalite me, nisam oblivena suzama što napuštam ovo s*anje od svijeta. Ja sam ženska kojoj je pisanje strast, lupa tekst u mobitel u pauzi dok čita ''Sovin huk'' Patricije Highsmith", napisala je.

A potom je svim dežurnim komentatorima i nešto poručila. "Oko mene je vječna buka, mobitel zvoni ali ja se ne javljam, ni poruke prijatelja me ne zanimaju jer mi se ne dopisuje. Nikad nisam bila luda za gužvom i ljudima. Jesam li ovim tekstom opet us*ala? Vjerojatno. Ako hoćete pravu istinu o meni, reći ću vam je. Volim igru, zaje*anciju, je*eš otvaranje duše i je*eš istinu. Uživajte drage moje i dragi moji koji mislite da znate tko sam. Ja to ne znam. Ma znam, neki od vas će napisati, dosadna si, prestani s*ati na istu temu, kad ćeš krepati? Nadam se poslije vas, gospodo. Moji doktori su fantastični", zaključila je Rudan.