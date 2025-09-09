Priča o Annabel Elliott, popularnoj britanskoj novinarki i influencerici, počinje njezinom neočekivanom ispoviješću koja je šokirala, ali i privukla tisuće pratitelja. Ova žena otvoreno govori o tome kako mrzi tuširanje, ne koristi dezodorans i rijetko pere ruke, a u svemu tome ne vidi apsolutno nikakav problem. Njezine iskrene objave na TikToku brzo su joj donijele gomilu pratitelja, a što je još neočekivanije - velik broj ljudi potpuno je podržava u njezinim higijenskim navikama koje mnogi smatraju neprihvatljivima.

"Zamislite da čujete kako ne koristim sapun, rijetko češljam kosu, često zaboravljam oprati zube i ponekad se ne tuširam cijeli tjedan. Vjerojatno biste odmah pomislili da sam beskućnica, ovisnica ili možda mentalno nestabilna osoba", rekla je Annabel na početku svoje neobične priče. "Međutim, nisam ništa od navedenog. Jednostavno se ne kupam svakodnevno jer sam to osobno odlučila. I ne, nisam nikakva hipijevka koja zagovara alternativne pokrete - daleko od toga. Ne vjerujem u homeopatiju, ne čitam horoskope, ne podržavam ideologiju Extinction Rebellion pokreta i definitivno ne volim kampiranje." Annabel objašnjava svoju životnu situaciju: "Majka sam dvogodišnjeg djeteta, radim od kuće i živim mirno na selu sa svojim psom, dvije mačke i tri kokoši. Njima je potpuno svejedno kako izgledam - a iskreno, i meni je također. Dezodorans stavim samo kada moram ići u supermarket. Osobna higijena jednostavno je na samom dnu moje liste prioriteta." Njezin uspjeh na društvenim mrežama bio je neočekivan: "Prije nego što sam dobila dijete, počela sam dokumentirati svoje 'odvratne' navike na TikToku. Za samo tjedan dana skupila sam više od pola milijuna pregleda. Ono što me najviše iznenadilo bila je pozitivna reakcija - većina komentara bila je podrška, što me navelo na razmišljanje da možda nisam toliko čudna koliko sam mislila."

U svojim video objavama Annabel detaljno opisuje svoju rutinu: "Živim sama, rijetko se viđam s ljudima pa ne vidim potrebu za svakodnevnim tuširanjem. Jednostavno ne volim osjećaj vode na sebi, posebno zimi. Mučno mi je smočiti se, smrznuti tijekom tuširanja, zatim se osušiti i opet obući istu kombinaciju odjeće - obično tajice i mekanu majicu, ili pidžamu ako se osjećam posebno luksuzno. Logika je jednostavna: ako se ne tuširam svaki dan, ne moram ni mijenjati odjeću." Njena rutina uključuje i specifičan pristup njezi kose: "Ne češljam kosu redovito - jednostavno je skupim u punđu kada postane previše zapetljana. Dezodorans ne koristim jer ne vidim smisao, osim ako planiram nekoga sresti. Kao kompromis, u prizemlju uvijek držim bocu osvježivača zraka za slučaj da moram potpisati paket od poštara - što se, iskreno, rijetko događa."

Annabel razmišlja o mogućim razlozima svoje odluke: "Možda sam nesvjesno prihvatila teorije da konstantno mazanje tijela kemikalijama nije dobro za naše zdravlje. Iako znanost ne potvrđuje vezu između aluminija u dezodoransima i raka, meni se čini neprirodno svakodnevno blokirati znojne žlijezde." Njezina filozofija uključuje i širi pogled na ljudsko ponašanje: "Mi smo jedina životinjska vrsta koja je toliko opsjednuta uklanjanjem prirodnog mirisa svog tijela. Čak i veterinari savjetuju da se kućne ljubimce ne kupa prečesto jer im to narušava prirodnu ravnotežu kože i ulja."

Povijesnu perspektivu koristi kao dodatni argument: "Prije samo 200 godina ljudi su se rijetko kupali - samo bogataši su imali pristup redovitim kupkama. Tuširanje je postalo popularno tek u 19. stoljeću. Ne tvrdim da trebamo živjeti kao srednjovjekovni seljaci, ali vjerujem da je moderna opsesija higijenom više rezultat marketinških kampanja nego stvarne potrebe. Naš duži životni vijek i bolje zdravlje rezultat su čiste vode i moderne medicine, a ne sapuna i dezodoransa." Kada je riječ o oralnoj higijeni, Annabel je iskrena o svojim manama: "Svjesna sam da nepranje zuba nije dobra odluka. Problem je što ne volim prati zube odmah nakon ustajanja jer mi onda hrana ima grozan okus. S druge strane, zubar mi je rekao da se zubi ne bi trebali prati odmah nakon jela jer se tako hrana samo razmazuje po zubima. Do trenutka kada se sjetim da ih operem, već je vrijeme za sljedeći obrok. Tako da jednom dnevno je moj maksimum."

Annabel naglašava da poštuje druge: "Važno mi je spomenuti da ne dopuštam da moj način života smeta drugim ljudima. Kada sam živjela u Londonu i radila u uredu, tuširala sam se većinu radnih dana, koristila šminku i barem suhi šampon. Kada je moj muž kod kuće - trenutno radi u inozemstvu - perem zube dva puta dnevno i trpim okus paste za zube. Ali čim on ode, sve se vraća na staro: četka za kosu skuplja prašinu, tuš ostaje usamljen, a perilica rublja kao da se pita jesam li ljuta na nju." Na kraju, Annabel razmišlja o reakcijama na njezine objave: "Pozitivna reakcija koju sam dobila na TikToku može značiti dvije stvari - ili me algoritam povezuje s istomišljenicima koji su jednako 'neuredni' kao ja, ili su se nakon pandemije mnogi ljudi oslobodili opsesije svakodnevnim 'uređivanjem'." Njezin zaključak je jednostavan: "I znate što? Baš mi je drago zbog toga."