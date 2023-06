Oliva dirnula ekipu pa odnijela pobjedu: 'Skidam kapu do poda'

Žirjansko izdanje 'Večere za 5 na selu' donijelo je pobjedu umirovljenoj kuharici Olivi Mučić, koja je za svoju divnu večeru dobila 40 bodova. Nagradu je ekipa jednoglasno odlučila donirati jedinoj ambulanti na otoku, a za kraj su nazdravili i šampanjcem.

Pripravu večere Oliva je započela desertom - paradižotom. Oblaci nad otokom sreće Marijana su asocirali na bjelanjak koji izgleda kao oblak. Bio je u pravu, no paradižot je neke i zbunio. "Ne znam što ta riječ znači", otkrio je Krešimir. Glavno jelo je uslijedilo nakon deserta - 'Moj dida, pa i ja'. "To mora biti nešto što se moglo sačuvati, a jedini način da se nešto sačuva bilo je da se osuši, sušilo se svašta", komentirao je naziv glavnog jela Dragutin. Za glavno jelo spravila je Oliva jelo svog djetinjstva - suhu hobotnicu. Na kraju je Oliva spravila predjelo kojeg je nazvala Babina škrila. "Tu bi se mogao kriti motar, on je sa škrile", objasnio je Marijan. "Motar raste uz more, to je super dodatak jelima", zaključio je Krešimir. Nakon što je završila, Oliva je dekorirala stol i posvetila se pripremama za aperitiv.

Ekipu je Oliva dočekala uz pjesmu uživo te prigodne aperitive - domaću travaricu i višnjevaču. "Bila je vesela, točno onakva kakvom sam očekivao, lijepo nas je dočekala, baš u svom stilu", pohvalio je doček Dragutin. "Super je djelovala Oliva, bila je vedra", dodao je Krešimir. "Višnja je baš bila ukusna, popio sam dvije", zaključio je Marijan.

Babina škrila prva su, nakon sjajnog dočeka, stigla na stol. "Doći uopće do svih tih namirnica koje je Oliva upotrijebila u predjelu je vrlo teško. To je, ići po ovim našim kamenjima brati priljepke i puže, motar koji raste dva metra od mora, tu treba uložiti veliki trud da bi se one uopće prikupile. Ona se stvarno potrudila i napravila vrhunsko predjelo i sa izgledom i sa okusom te kvalitetom svih namirnica koje su bile unutra", oduševio se predjelom Dragutin. "Točno okusa kakvog očekuješ, osjetili su se svi okusi", dodao je Marijan.

Gulaš od suhe hobotnice iduće je jelo koje je stiglo pred protukandidate. "Izgled glavnog jela mi je bio serviran rustikalno, po starinski, baš kao što je i sam naziv", komplimentirala je glavno jelo Svjetlana. "Okus je isti kao i svježe hobotnice, samo malo intenzivniji", otkrio je Dragutin. "Skidam kapu do poda", zahvalio se Krešimir Olivi kada je shvatio da je njemu iz glavnog jela izvadila nemili bob!

Za kraj, gosti su pojeli i desert - Oblake nad otokom sreće. "Izgled deserta je očekivan, mora izgledati onako kako ga je Oliva pripremila", komentirao je Marijan, a Dragutin je dodao da ga je 'Oliva pogodila gdje je najslabiji'. "Obožavam ga, to mi je jedan od najdražih deserta. Živjeli smo bez struje, bez vode, bez ičega. Sladoled - tko je čuo za sladoled?", otkrio je.

Iznenađenje je Oliva ekipi spremila u vidu lokalnih poklona - čajeve i proizvode iz sapunoteke. "Poklon je baš originalan", pohvalio je Marijan poklon. Pjesmom je u konačnici Oliva završila svoju večeru i oduševila protukandidate divnom atmosferom.

Oliva je za svoju večeru dobila 40 bodova, ekipa je pohvalila jela i atmosferu kod simpatične dame.

Dragi naši gledatelji i čitatelji, ova sezona kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' došla je svom kraju, no već sljedeću gledat ćemo nova druženja u kuhinji i za blagovaonskim stolom te upoznati nove živopisne kuhare amatere diljem Lijepe Naše.

