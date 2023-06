Sjećate se Kristine Vukas koja je scenu osvojila hitom 'Odnijela te votka'? Više se ne bavi glazbom

Prije 11 godina na glazbenoj sceni jedan od hitova bila je i pjesma "Odnijela te votka" koju je pjevala Kristina Vukas, mlada pjevačica iz Splita koje je djetinjstvo provela u Australiji. Nakon hita "Odnijela te votka" Kristina je imala još nekoliko uspješnica i Rajko Dujmić je govorio kako je očekuje uspješna karijera. Da bi to i ostvarila Kristina je odlučila okušati svoju sreću u Americi gdje je snimila i singl Tease, a ovu pjesmu je na svom Instagramu podijelila i Paris Hilton.

– Jako slatko i nevjerojatno od nje! Čula sam da je ona jako cool osoba ali dobiti potporu svjetskih imena je ludo dobar osjećaj! – rekla je Kristina tada. Po povratku u Hrvatsku bavila se i glumom, a sada živi na relaciji Amsterdam - Zagreb.

- Živim na relaciji Amsterdam - Zagreb. Nakon pjevanja sam se prebacila u svijet businessa. Imala sam svoju marketinšku agenciju, to mi je bilo zabavno. I onda kako to moja sudbina nalaže… Netko iz inozemstva me našao te mi je dao priliku da iste stvari radim na globalnom nivou - otkrila je u razgovoru za Story. Prisjetila se i kako su je prijateljice prijavile na jedan talent show u čijem je žiriju bio Rajko Dujmić.

- U žiriju je bio Rajko Dujmić, a moja priča je, zaista, bila filmska. Prilikom nastupa, pogriješila sam riječi pjesme koju sam izvodila, ali Rajko mi je dao priliku da ponovim nastup i tad sam ga pozitivno iznenadila. Svi u publici su pljeskali. Dujmić je mojim roditeljima rekao da pripadam sceni te da sam tu kao 'riba u vodi'. Pitao ih je smijem li raditi s njim, a oni su tad ostali šokirani. Moji roditelji su imali potpuno drukčiji plan za mene. Htjeli su da budem menadžerica. No, Rajku su, ipak, dali blagoslov - prisjetila se.

Zbog prometne nesreće morala je odgoditi svoje glazbene planove i dvije godine je pauzirala kako bi se oporavila, a onda je izdala pjesmu 'Odnijela te votka' koju je napisao Dušan Bačić u suradnji s Fayom i tada je postala popularna. Za Rajka Dujmića kaže da joj je bio očinska figura u poslu i teško joj je pala njegova smrt. U periodu kada je boravila u Americi surađivala je s ljudima koji su radili s velikim glazbenim zvijezdama poput Drake i Amy Winehouse. San o karijeri u Americi nije se ostvario do kraja jer je tada bilo teško dobiti vizu i probiti se tamo. O tome namjerava li se vratiti glazbi kaže: - Iznenađena sam kad mi se jave fanovi. No, ne žalim ni za čim. A na vječito pitanje: 'Vraćam li se pjevačkoj karijeri', odgovorim im: 'Iznenadit ću vas''.

