Oglasio se pjevač koji je nastupao u klubu u kojem je bio Matej Periš: 'Teško mi je pričati, sve mi je to strašno'

Već peti dan traje potraga za Splićaninom Matejem Perišem (27) koji je misteriozno nestao tijekom novogodišnje zabave u popularnom srpskom klubu Magacin (ex Gotik). Sve raspoložive snage i dalje tragaju za mladićem, a danas se za srpske medije oglasio i popularni srpski pjevač Slobodan Veljković Cobi koji je u klubu Magacin nastupao u noći kada je Matej nestao.

- Bila je super atmosfera, ali zaista ništa nisam primijetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primijetio. Nisam vidio to društvo, bio sam u jednom mjestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi - rekao je Cobi za 24sedam.

Dodao je i da ga je Matejev nestanak jako potresao. - Malo mi je teško pričati o svemu tome, sve to mi je strašno. Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi. Jezivo je to, i tim roditeljima... Ne znam što bih rekao - izjavio je pjevač.

Podsjetimo, Matej je zadnji put viđen kako nakon 2 sata iza ponoći izlazi iz kluba. Nakon toga gubi mu se svaki trag. Objavljene su snimke s nadzornih kamera na kojima se vidi mladić koji trči beogradskim ulicama i pokušava ući u taksi. Njegov otac potvrdio je da je to njegov sin.



Nestanak mladića iz Splita već je peti dan jedna od glavnih tema i u Srbiji, a to pokazuju i naslovnice srbijanskih novina u kojima se nakon objavljenih snimki s nadzornih kamera rekonstruira svaki mogući detalj kretanja Mateja Periša. Danas se oglasio i MUP Srbije, a rijeku su počeli pretraživati i ronioci.

VIDEO Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže