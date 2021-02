Oglasila se shrvana bivša supruga glumca koji je ženama slao poruke o kanibalizmu dok je bio u braku

Glumac Armie Hammer, kojeg smo gledali u Netflixovom hvaljenom filmu "Rebecca", našao se u središtu skandala sredinom siječnja nakon što su u javnost dospjele uznemirujuće poruke koje je slao ženama između 2016. godine i veljače 2020. godine. Ove poruke objavljene su na jednom Instagram profilu i podijelila ih je žena koja je htjela ostati anonimna.

Poruke su šokirale javnost jer su uznemiravajućeg sadržaja, o silovanju i kanibalizmu.

- Ja sam stopostotni kanibal i želim te pojesti. Nikad to prije nisam priznao. Trebam piti tvoju krv. Jednom sam izrezao srce iz žive životinje i pojeo ga dok je još bilo toplo. Ti živiš samo da budeš moja robinja. Posjedovat ću te, to je moja duša, moj mozak, moja duša i moje tijelo. Želiš li doći i postati moje vlasništvo sve do trenutka smrti? - dio je sadržaja ih poruka koje je navodno primila od 34-godišnjeg glumca koji se još nije oglasio o ovim optužbama.

Njegova bivša supruga Elizabeth Chambers s kojom ima dvoje djece napokon se oglasila o svemu.Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju s Kajmanskih otoka, na koje je nakon skandala otputovao i Armie.

"Tjednima pokušavam posložiti sve što se dogodilo. Šokirana sam, slomljena srca i shrvana. Unatoč slomljenom srcu, slušam i nastavit ću slušati i educirati se o tim osjetljivim stvarima. Nisam shvaćala koliko ne znam. Podržavam bilo koju žrtvu napada ili zlostavljanja i molim svakoga tko je iskusio ovu bol da potraži pomoć, koju ona ili on trebaju za izlječenje. Neću se dalje oglašavati o ovom pitanju. Moj jedini fokus i pažnja i dalje će biti na našoj djeci, na mom radu i na liječenju tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena. Hvala vam za svu ljubav i podršku te unaprijed zahvaljujemo na vašoj neprestanoj dobroti, poštovanju i pažnji prema našoj djeci i meni dok pronalazimo načine da idemo naprijed", zaključila je Elizabeth u objavi.

Foto: Screenshot

Ove poruke slao je dok je još bio u braku s Elizabeth od koje se rastao prošlo ljeto nakon 10 godina braka. Za njihov razvod kriva je navodno Hammerova romansa s partnericom iz filma "Rebecca" Lily James. Elizabeth su već prije kontaktirale mnoge žene koje su tvrdile da im Armie šalje ovakve poruke ali Elizabeth im nije vjerovala, a sada kada je vidjela i sadržaj tih poruka kaže da je njezin bivši bio čudovište i da nikada nije ni slutila da je ovako nastran.