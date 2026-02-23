FOTO Romantičan izlet! Pogledajte kako je Maja Šuput uživala u Parizu u društvu Gospodina Savršenog

Nakon što su u siječnju uživali na Baliju, par je sada odlučio pobjeći na romantični odmor, a svojim posljednjim nizom fotografija na Instagramu, Maja je dala uvid u njihovu parišku avanturu, koja je uključivala posjet raskošnoj palači Versailles i uživanje u večernjim izlascima.
Uz jednostavan opis "Paris lately ....", pjevačica je pustila da idilične fotografije govore same za sebe. Na objavljenim slikama Maja i Šime poziraju nasmijani i zagrljeni ispred prepoznatljivih vizura dvorca Versailles i njegovih veličanstvenih vrtova.
Majini pratitelji nisu skrivali oduševljenje novim objavama, a komentari ispod fotografija ispunjeni su porukama podrške i lijepim željama. Komplimenti poput "Zgodni. Uživajte!", "Lijep par" i brojna srca pokazuju kako publika s odobravanjem prati novu ljubavnu priču jedne od najvećih domaćih zvijezda.