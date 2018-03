Oduševit će vas novi spot Igora Delača!

Pjesma "Budan" novi je singl Igora Delača s kojim se ovaj put predstavlja u sasvim novom i drugačijem glazbenom stilu. Velika promjena u obliku svježeg i modernog pop zvuka rezultat je suradnje s autorsko-producentskim timom "Hit Factory" i izdavačkom kućom Croatia Records, s kojom je Igor nedavno potpisao višegodišnji ekskluzivni ugovor. Tekst pjesme potpisuje naša poznata TV voditeljica, Uršula Tolj, dok su za glazbu, radiofoničan aranžman i modernu produkciju zaslužni Miroslav i Ivan Zečić (Hit Factory).

"Moram Vam otkriti da sam čekajući na izlazak mog novog singla bio doista nestrpljiv i uzbuđen kao nikada prije. Sada ponovo osjećam onaj isti mladenački zanos i entuzijazam s početka karijere i zaista želim dati sebe i više od 100%, kako bih slušateljima iskreno i na pravi način prenio svu ovu energiju i emociju koju osjećam. Moja nova glazbena priča na neki način predstavlja povratak glazbenim korijenima i onome što najviše volim, ali ovaj put u modernoj pop produkciji za koju je zaslužan mladi i izuzetno talentirani producent Ivan Zečić. Za sve one koji su navikli na moj dosadašnji rad to će biti mali, nadam se pozitivan šok, a za sve koji me znaju još iz doba prije grupe Prva liga, to će biti jako ugodno iznenađenje", rekao je Igor Delač.

Ono što ovu pjesmu čini posebnom i drugačijom od drugih je činjenica da je pjesma "Budan" prvi dio "Trilogije o ljubavi". Riječ je o tri pjesme koje su povezane ne samo pričom i tekstom, već i glazbom, tako da sam kraj pjesme "Budan" ujedno otkriva i početak sljedeće koja će se zvati "Ljubav". Trilogiju će u istom stilu zaokružiti pjesma "Istina u tami" na koju će publika pričekati do kraja godine.

[video: 24486 / ]

"Zanimljivo je da sam upravo u trenucima kada sam intenzivno razmišljao o daljnjem tijeku svoje glazbene karijere, svjestan da moram nešto mijenjati i napraviti značajan iskorak, slučajno sreo starog prijatelja, osječkog glazbenika Miroslava Zečića, koji se zajedno sa svojim sinom Ivanom bavi autorskim radom i glazbenom produkcijom (Hit Factory). U spontanom razgovoru došli smo do zaključka da imamo skoro identične poglede na glazbu uopće, kao i na glazbeni smjer u kojem bi dalje trebao krenuti, te da zajedno svakako moramo pokušati napraviti nešto novo i prepoznatljivo, sasvim drugačije od onoga što sam radio do sada. Rezultat toga je pjesma 'Budan' i cijela 'Trilogija o ljubavi' za koju sam uvjeren da je upravo ono što mi je nedostajalo i u čemu sam se pronašao. Već na prvu izvedbu uz akustičnu gitaru, svi smo odmah kliknuli, osjetili emociju i pozitivnu energiju kojom pjesme zrače, što će isto tako, siguran sam, prepoznati i osjetiti brojni slušatelji. Izuzetno mi je važno i drago da moj autorsko-producentski tim (Hit Factory) prilikom rada na mojim pjesmama, posebnu pažnju posvećuje izražajnosti i specifičnim karakteristikama moga glasa, kao i modernim glazbenim trendovima, što sve zajedno daje jedan novi prepoznatljivi glazbeni izričaj. U svemu tome veliku potporu nam pruža i moj diskograf Croatia Records na čemu sam im neizmjerno zahvalan, istaknuo je Delač.

Snimanje spota za pjesmu "Budan" trajalo je dva puna dana i odvijalo se na više lokacija u Zagrebu, Županji i Osijeku. Spot je režirala glumica Nevena Vukes, a interesantno je da se u spotu, osim dobro poznatih glumica Ivane Soldo Čabraja i Mije Valentić Anočić pojavljuju brojna poznata lica s glazbene scene: Pero Galić (Opća opasnost), Mario Roth (grupa Vigor), Goran Bošković (Fluentes), Marko Vukes, kao i naša poznata TV voditeljica Uršula Tolj.