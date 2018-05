Poznati američki DJ nastupa u šibenskom klubu Kuglana

Poznati američki DJ Brian Cid gost je na Opposite večeri Lawrence Kleina na završnom partyu sezone u subotu 12. svibnja u Kuglani, a šibenska premijera ujedno će biti i njegov prvi nastup u Hrvatskoj.

Taj ugledni DJ i producent, čije se trake nalaze na popisu najrelevantnijih i najvećih svjetskih diskografskih kuća koje njeguju deep house, techno i progresive house, dolazi iz četvrti Brooklyn u New Yorku.

Inovativan je, moderan i zvuk mu je moćan pa nije ni čudo da stalno nastupa po najboljim klubovima, zabavama i događanjima diljem svijeta. Takav pristup glazbi i utjecaj na scenu doveo ga je lani do nominacije za DJ Mag u kategoriji najboljeg nadolazećeg DJ-a sjevernoameričkog kontinenta.



Zanimljivo je da se vlastite produkcije uhvatio kao 14-godišnjak, i to svirajući bubnjeve, nakon čega se okrenuo hip-hop i pop sceni gdje je kao tonac radio s najvećim svjetskim zvijezdama. Tako je usavršio tehniku i produkciju počevši stvarati svoj jedinstveni stil i zvuk, a onda počeo i nastupati.



Brianove izvorne produkcije tako su završile na labelima kao što su Guy J's Lost & Found, Hot Since 82's Knee Deep In Sound, Manjumasi, Get Physical, microCastle, Cityfox i drugdje, a njegovu glazbu vrtjeli su velikani poput Richie Hawtina, Pete Tonga, HernanCattanea, Lee Burridgea i JorisVoorna, Adriatiquea, Damian Lazara, Thugfuckera i Tale of Usa.

Redovito nastupa po najboljim klubovima New Yorka i drugdje po SAD-u, ali i diljem svijeta. Gost je na eventima u organizaciji Teksupporta, Cityfox Experiencea, Mixmag Laba, svirao je na čuvenom Burning Man festivalu, na The BPM Festival & Hardpop u Meksiku, Coda Toronto & Stereobar u Kanadi, berlinskom KaterBlau, po Amsterdamu, Budimpešti, Bliskom istoku, sve do Argentine.



A sada će svirati i u Šibeniku, gradu koji postaje središte glazbene scene s ove strane Jadrana i gdje dolaze veliki izvođači poput Gus Gusa, Kevin Yosta, Stereo MC's, Brian Ferry, Morcheeba, Thievery Corporation, DJ Hell, Kruder & Dorfmeister i drugi.

U Šibenik dolazi kao gost RatCat residenta, DJ-a Lawrence Kleina koji je ove sezone na svojoj Opposite večeri ugostio i Petra Dundova, a ovih dana jako je zauzet jer nastupa u nekoliko europskih metropola. Za tog hrvatskog pobjednika lanjskog Burn Residency natjecanja trenutačno vlada veliko zanimanje u Hrvatskoj i Europi i svakako je riječ o DJ-u čije vrijeme tek dolazi.

Bit će to ujedno i zadnja klupska večer ove sezone u Kuglani gdje su od siječnja ove godine nastupili brojni DJ-i, među kojima Felver, Kristijan Molnar, sarajevski duo After Affair, Petar Dundov, Metz Attack (Luka, Tonko i Fabian Mateša), residenti Lawrence Klein sa svojom Opposite večeri, Bake Junior sa Stereo Pulse večeri, Mimi iz zagrebačkog kolektiva Ekstrakt, ekipa iz zagrebačkog Sindikata, electro fusion band The Fogsellers, Darko Kustura iz Zadra, trojac iz irskog Deep House Dublin kolektiva te brojni šibenski DJ-i, Foxy, Fikcio Monger, Tabula, Mr, D., Santiago Batacosta, Tino Barešić, NiceHell, Scheva, Tomislav Rupić, Mika, DJ ElectricJay, Nick Jelly, Mladen DJ i drugi.



Veliko finale sezone je u subotu u Kuglani od 23 sata.