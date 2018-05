NME ponovno uvrstio INmusic među najpopularnije festivale na svijetu

Jedan od najprestižnijih svjetskih glazbenih časopisa, britanski NME (New Musical Express), po drugi je put uvrstio INmusic festival među 12 najpopularnijih festivala na svijetu, izvijestili su u četvrtak organizatori INmusica.

Najveći hrvatski open-air festival, tako se ponovno našao bok uz bok s najvećim i najznačajnijim svjetskim glazbenim festivalima kao što su Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive. INmusic festival svake godine okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene, a posjetitelji diljem svijeta INmusic festival ocjenjuju kao omiljenu festivalsku destinaciju.

Trinaesto izdanje INmusic festivala održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja, a glazbeni program i službeno je u cijelosti poznat – uključujući Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, PINS.

Tu su i vrsni world music autori poput Bombina, Tshegue i Témé Tan; nove i svježe nade globalne i europske scene poput Superorganism, Reykjavíkurdætur, General Elektriks, Super Besse, Straight Mickey and The Boyz, Sana Garić, Koala Voice, False Heads, Futurski, Rival Bones i Bad Notion.

S domaće pop/rock scene na INmusicu gostuju Jinx, Šumski, She Loves Pablo, Them Moose Rush, Moskau, Irena Žilić, J.R. August, Tyger Lamb, Tus Nua, Nellcote, Lika Kolorado, Zmaj, Cubies, Grapevine Babies, Ischariotzcky i Rens Argoa.

Pozicioniranjem festivala i kampa na tri jarunska otoka, INmusic festival je postao jedan od najpoznatijih kulturnih i turističkih brandova grada Zagreba čime je podrška Grada Zagreba i Turističke Zajednice Grada Zagreba više nego opravdana.

Najveći rock festival u Hrvatskoj, kao jedna od perjanica kontinentalnog turizma, opravdano očekuje i adekvatniju podršku od strane Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, kao što ju je dobio najveći festival EDM glazbe, navodi se u priopćenju.