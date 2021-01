Odrastanje uz očuha koji ju je grubo kritizirao i ponižavao dalo joj je snagu da se bori za sebe

Za glazbenu divu Barbaru Streisand možemo reći da je jedna jedina. Svoj je glazbeni talent pokazala 1961. godine, a otad je glumila u brojnim filmovima, na televiziji i na Broadwayu u mjuziklima. Jedna je od rijetkih glumica koja je osvojila sve vrste glumačkih nagrada, uključujući i dva Oskara. Godine 1995. dodijeljen joj je počasni doktorat za umjetnost i humanističke znanosti.

Barbra je iznimna pjevačica, ali i vrhunska glumica i režiserka. Vrlo često se pokaže da su iznimno uspješne osobe imale ružno djetinjstvo. Verbalno poniženja od očuha nagnala su je da se cijeli život dokazuje: najbolja učenica, najbolja studentica, izvanredni uspjesi u show-businessu, obarajući sve rekorde svojim glazbenim albumima i osvajajući sve filmske nagrade.

Sa svoje 42 zlatna i 13 platinastih albuma na listi svih vremena je ispred Beatlesa i Rolling Stonesa, a samo ju je nadmašio Elvis Presley. Nijedna glumica ni glazbenica u svijetu ne može se usporediti s Barbrom. Perfekcionistica je u svemu što radi, a to uključuje tvrdoglavost. Zato joj je menadžer već u prvom poslovnom ugovoru osigurao potpunu kreativnu slobodu. Njemu je ostala vjerna cijeli život. Milijuni koje je zarađivala nisu je učinili bahatom ni umišljenom. Ona je ostala svoja, dosljedna sebi, predana poslu, predana svojem umjetničkom stilu izražavanja, slušajući svoju intuiciju.

Foto: A.M.P.A.S./PictureLux/PIXSELL/PictureLux/PIXSELL 91st Annual Academy Awards - Governors Ball Oscar®-winner, Spike Lee and Barbara Streisand at the Governors Ball following the live ABC Telecast of The 91st Oscars® at the Dolby® Theatre in Hollywood, CA on Sunday, February 24, 2019. A.M.P.A.S. Photo: PictureLux/PIXSELLPhoto: PictureLux/PIXSELL

Odrastanje uz očuha koji ju je grubo kritizirao i verbalno ponižavao dalo joj je snagu da se bori za sebe, svoje ideje, ali i za ustavna prava. Da je istinskih uvjerenja, dokazuje i činjenica da je poklonila svoju vilu vrijednu 15 milijuna dolara Centru za ekološke studije. Uvijek se javno izjašnjava za ustavna prava i prava i neovisnost žena. Partnere je "obožavala" i potpuno ih je slijedila i pokazivala. Udala se vrlo rano za Elliota Goulda, s kojim ima 54-godišnjeg sina Jasona, koji je njezina kopija u fizičkom i u glazbenom smislu. U stabilnom je drugom braku s redateljem i glumcem Jamesom Brolinom. Između dva braka imala je romanse s najzgodnijim muškarcima, poput Dona Johnsona i Andrea Agassija. Astrološki Bik, s podznakom u Ovnu, Barbra ima iznimno snažnu osobnost, božanski glas, a uz predani perfekcionistički rad utjelovljenje je glazbenog savršenstva. Pred Barbarom Streisand je izvrstan period u kojem će puno kreativne energije udružiti sa sinom Jasonom. Uz to će se jako angažirati u društvenom životu, proširit će svoju medijsku mrežu i režirati nove filmove. Period poput velikog buđenja iz sna, koji joj je bio potreban za obnavljanje kreativne energije. Ta energija nije ovisna o godinama života - živi je dokaz i jedna jedina, Barbra Streisand.

