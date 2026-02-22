Naši Portali
objavili album 'sutra'

VIDEO Jura i Žarka upoznali su se još u srednjoj školi, a nakon fakulteta ponovo ih je povezala glazba

VL
Autor
Davorka Ćuk
22.02.2026.
u 22:00

beverly brooks dolaze iz Varaždina, a okosnicu benda čine Jura Geci i Žarka Krpan, koji u posljednje vrijeme najviše nastupaju kao duo, a povremeno im se priključuju bubnjar Nikola Mikulić i basist Vjekoslav Geček s kojima su snimili svoj najnoviji album

beverly brooks dolaze iz Varaždina, a okosnicu benda čine Jura Geci i Žarka Krpan, koji u posljednje vrijeme najviše nastupaju kao duo, a povremeno im se priključuju bubnjar Nikola Mikulić i basist Vjekoslav Geček s kojima su snimili svoj najnoviji album. Autorski duo Jura i Žarka upoznali su se još u srednjoj školi, a nakon fakulteta 2016. ponovo ih je povezala glazba i autorski rad. Jura i Žarka tako su nedavno objavili album "Sutra".

- Priča iza albuma je da je novi album "Sutra" logični slijed glazbenog djelovanja i događaja nakon našeg drugog autorskog albuma zvanog "albumex", a govoreći slobodno, sutra je uvijek prilika za započeti nešto novo i drugačije, ili pokušati biti bolji u nečemu ili kao čovjek. Na albumu se nalazi 11 autorskih pjesama koje su međusobno različite, otpjevane su na engleskom i hrvatskom jeziku te su rezultat doba, vremena i okruženja u kojem se nalazimo u zadnje vrijeme - kaže Jura, a Žarka dodaje da su naziv albuma izvukli iz pjesme "Zatvori oči", a upravo to je lijepo zaokružilo simboliku nove nade, šanse i početka.Nakon ovog albuma planiraju nastaviti raditi na novim pjesmama.

- Nemamo konkretan plan hoće li to biti materijali za novi album. Vjerojatnije za EP ili jednostavno kada padne odluka možemo izbaciti single. Imamo nove ideje, izvlačimo i neke stare. Uglavnom, nastavljamo bez pritiska - objašnjava Žarka koja otkriva i kako su došli do imena.

- Poznati smo po tome da nam imena i naslovi pjesama "sjednu" tek na kraju (smijeh) pa je tako bilo i s imenom benda. Nakon snimanja prvog albuma "morning" došlo je vrijeme da "zampamo" pjesme i odaberemo ime. Brainstormali smo kojekakve kombinacije dok se nismo vratili na sam grad Varaždin i naše kvartove. Naime, kod nas još od osamdesetih, ako ne i prije, kvartovi dobivaju imena po raznim svjetskim lokacijama, gradovima i kvartovima. Primjerice Bronx, Brooklyn, Texas itd. Jurin kvart zovu Brooklyn, a moj Beverly Hills. Dva smo kvarta spojili u jedno ime i dobili "beverly brooks". S namjerno malim slovima jer nam se eto to učinilo posebnim (smijeh). Tim činom smo nenamjerno odali omaž Varaždinu i našim kvartovima. Što ima i smisla jer je naša priča ionako počela u Varaždinu.

Osim glazbe, bave se i drugim poslovima. Žarka radi u HNK Varaždin kao kostimografkinja, a Jura sadi ljute papričice, pravi ljute umake, chutney, kimchi, kombuchu i kiseli zimnice. U slobodno vrijeme, pak, Žarka se opušta uz knjige, serije, jogu i svoje tri mačke, a Jura jedri Jadranskim morem.

beverly brooks

