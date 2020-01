Odlazak čuvene glumice: Neda Arnerić pronađena mrtva u stanu!

U 67. godini života napustila nas je jedna od najboljih glumica bivše Jugoslavije, Neda Arnerić. Proslavljena srpska glumica pronađena je mrtva u svom stanu, javlja Telegraf.rs.Njezino je tijelo za kuhinjskim stolom pronašao brat. Prema prvim informacijama na tijelu nije bilo tragova nasilne smrti.

Arnerić je rođena 15.srpnja 1953. godine u Knjaževcu, a iza sebe je ostavila bogatu glumačku karijeru. Svoj prvi film „San“ scenarista i redatelja Puriše Đorđevića snimila je s trinaest godina i postala prva dječja filmska zvijezda u bivšoj Jugoslaviji. Akademiju za kazalište, film, radio i televiziju u Beogradu upisala je s 15 godina, a od 1969. do 1974. godine živjela je i radila i u inozemstvu i u Jugoslaviji, a u tom je razdoblju snimila 15 filmova.

Glumila je u više od 110 filmova, uz nekoliko desetaka uloga u televizijskim serijama i kazalištu. Za ulogu Delfine, u filmu „Ispravi se, Delfina“, redatelja Aleksandra Đurčinova, 1977. dobila je Srebrnu arenu na Filmskom festivalu u Puli te nagradu Carica Teodora na Festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu. Dobitnica je Zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli (1988.) za ulogu u filmu „Haloa – Praznik kurvi“, redatelja Lordana Zafranovića. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1980. diplomirala je povijest umjetnosti, a od 1985. do 1999. vodila je vlastitu galeriju „Atrijum“ u Beogradu.

Foto: Boris Ščitar

Za svoja ostvarenja na filmu 2009. godine nagrađena je Plaketom Jugoslavenske kinoteke, a 2010. godine dobila je nagradu za životno djelo Pavle Vujisić. Glumila je s Milenom Dravić, Ljubišom Samardžićem, Mijom Aleksićem, Ljubom Tadićem i drugim glumačkim velikanima. Posebno zapaženu ulogu ostvarila je u kultnom filmu Shaft in Africa 1973. godine u kojem u kojem se pojavljuje gola. Bila je jedna od najatraktivnijih glumica na ovim područjima, a nerijetko su je nazivali i seks simbolom. Televizijsku ulogu ostvarila je 2011. godine u hrvatskoj telenoveli 'Pod sretnom zvijezdom' u kojoj je igrala lik Zore Martinović.

Foto: Youtube Screenshot

Osim ulogama, pažnju javnosti privlačila je privatnim životom. Tri puta se udavala, a svoju istinsku sreću pronašla je u doktoru Miloradu Meštroviću s kojim je provela gotovo četiri desetljeća života. Početkom prošle godine Meštrović je preminuo, a shrvana glumica teško se nosila s njegovim gubitkom. Nedugo nakon njegove smrti bila je hospitalizirana zbog navodnog pokušaja samoubojstva. Odjednom je popila više od 20 tableta za smirenje, a u nesvjesnom stanju tada ju je pronašao brat koji je odmah pozvao hitnu pomoć. Nakon što se u potpunosti oporavila za srpsko izdanje Glorije ispričala je kako se osjećala u trenucima prije nego što si je pokušala oduzeti život.

- Tek sada sam svjesna toga. Nije mi bilo dobro, ali nisam bila svjesna da je to zbog te praznine koju sam osjetila nakon njegove smrti, zbog prekinute navike koja je trajala 37 godina. Ja sam navikla da budem s nekim i da imam vođu, da me netko vodi. Imala sam tri ozbiljne veze i uvijek sam morala vjerovati da su ti moji muškarci puno jači od mene u svakom pogledu. Ja bih im se zbog toga prepustila i vodili su me. Sad odjednom nema nikoga da me vodi i ja sam malo pogubljena. Ali valjda ću se naviknuti na samoću. Imam prijateljice koje su cijeli život same i dobro su organizirane - izjavila je u listopadu prošle godine Arnerić. Glumica se nikada nije ostvarila u majčinskoj ulozi, a iako je svojevremeno žalila za time, u jednom od posljednjih intervjua kazala je kako joj je ipak drago što nema potomke jer živimo u nestabilnim vremenima. Ipak, svoje slobodne trenutke uvijek je najradije provodila uz obitelj te djecu i unuke svog brata s kojima je bila izuzetno bliska.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Upravo oni bili su joj velika podrška nakon tragedije koja ju je zadesila 2016. godine kada je pala s trećeg kata stambene zgrade.Pri padu je zadobila prijelom petog vratnog kralješka, prvog lumbalnog i dvanaestog grudnog kralješka. Mnogi su već tada spekulirali o samoubojstvu no njezin suprug tada je za srpske medije sve opovrgnuo.

-Neda je došla s poslovnog sastanka povodom snimanja neke serije, i požalila se da je umorna. Zajedno smo gledali Đokovićev meč na televiziji, nakon čega je izašla na terasu da objesi rublje. Ne znam što se dogodilo, samo sam u jednom trenutku čuo da je pala - ispričao je Milorad nakon nesreće.

Neda Arnerić ostavila je neizbrisiv trag u jugoslavenskom glumištu, a njezin prerani odlazak zavio je u crno brojne prijatelje i kolege koji su u nevjerici dočekali vijest o smrti ove talentirane umjetnice.