Obožavatelji Baby Lasagne nakon prve probe sigurni u jedno: 'Kakva Švicarska? Ovo je pravi pobjednik'

Do finala Eurovizije ostalo je još manje od dva tjedna, a ovaj glazbeni spektakl priprema se na veliko. Pozornica u Malmöu je spremna, pristigli su izvođači, a odrađena je i prva proba za prvo polufinale. Naime, finalu će prethoditi dva polufinala u kojima će dalje proći dvadeset pjesama, a u finalu pridružit će m se zemlja domaćin Švedska i Big 5, zemlje koje izdvajaju najviše financija za ovaj događaj. Hrvatski predstavnik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28) nastupit će s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" i to sedmi po redu u prvom polufinalu. Marko trenutno stoji kao drugi na eurovizijskim kladionicama, a nakon što je objavljena snimka s prve probe, mnogi obožavatelji ističu da je upravo on favorit. Naime, u snimci koja je objavljena Marko govori o tome kako se osjeća, a može se vidjeti i djelić nastupa.

- Uzbuđeni smo, ali nam je i hladno. Trebali bismo imati duže rukave. Malo smo i gladni, ali jako uzbuđeni. Hvala vam i vidimo se na pozornici, mijau - rekao je pjevač prije probe u videu koji je objavljen na TikToku Eurovizije. "On mora pobijediti", "Kakva Švicarska? Ovo je pravi pobjednik. Marko, uz tebe smo", "Super ti je outfit", "Ovo je odlično, Hrvatska će pobijediti. I pozornica izgleda super", "Dobra izvedba", "Jedva ga čekam vidjeti 7. svibnja", nizali su se komentari obožavatelja ispod videa.

Podsjetimo, Marko je više od mjesec dana bio na prvom mjestu i glasio za glavnog favorita, a sada je na drugom mjestu kladionica sa 17 posto šansi za pobjedu. Na prvom mjestu nalazi se Švicarac Nemo s pjesmom "The Code" i 23 posto šansi za pobjedu, a trećem mjestu je Nizozemska s 13 posto šanse za pobjedu. Potom slijede Italija i Ukrajina koje su ranije slovile kao najveći favoriti ovogodišnje Eurovizije.

Valja istaknuti i da je Marko u Malmö otišao u petak ujutro, a u zračnu luku došao je u Rimčevoj Neveri, a novinarima je ispričao kako mu je vožnja u električnom automobilu koji do sto kilometara na sat može "potegnuti" za manje od dvije sekunde bila posebno iskustvo.

- Stvarno je doživljaj. Imao sam jednog prijatelje koji je imao niskog BMW-a, i mislili smo da je njegov auto brz, ali Nevera ga je debelo prešišala. Sad će mi biti dosadno u avionu nakon ovog iskustva. Nismo jurili, ali volio bih i to jednom doživjeti, da vidim kako je juriti više od 300 na sat, smijao se Marko, koji je nakon izlaska iz jurilice na nju stavio izvezeni tabletić. Rekao je i kako je u Švedsku ponio "cijeli ormar", jer u Umagu ga ipak neće biti 20 dana. Kazao nam je da prije nije osjećao pritisak, ali sad ga ipak ima.

Osjećam odgovornost zbog ljudi koji navijaju. Pogotovo sam se naježio kad sam vidio da je cijela Hrvatska plesala "Rim Tim Tagi Dim", dodao je Marko. Iza njega je puno probi, ali i malo sna.

VIDEO Emotivni Bogdan Diklić na promociji svoje knjige pustio suzu