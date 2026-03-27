Večeras ćemo saznati tko su ovogodišnji dobitnici Porina

Sve je spremno za 33. dodjelu najvažnije glazbene nagrade - Porin! Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija domaćini su nagrade koja se dodjeljuje u Š.C. Gripe. U čije će ruke pripasti statue autora Ivice Propadala, a koje je ručno izradila Staklarna Rogaška, saznajemo u prijenosu uživo na HTV 1 i HR2. Kroz svečanost gledatelje i slušatelje vodi provjereni voditeljski dvojac - Zlata Muck Sušec i Ivan Vukušić, uz orkestar pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog.

Prvu nagradu večeri, Porin za najbolji album pop glazbe dobio je Baby Lasagna za album "DMNS & MOSQUITOES", čiji je producent sam Marko Purišić. Nagradu su u ruke Baby Lasagne predali Antonia Matković Šerić i Giuliano. Porin za najbolji album rock glazbe otišao je Jelusicku za "Apolitical Ecstasy", glazbenih producenta Dine Jelusića, Andreasa Šale. Prezenteri su bili Martina Validžić i Saša Antić. Nagrada za životno djelo pripala je violinistu Goranu Končaru, a dodijelio mu ju je Nikša Bratoš.

Borna Šercar’s Jazziana Croatica feat. LADO & Zagreb Philharmonic ovogodišnji su vlasnici Porina za najbolji album etno glazbe za album "Tales of Tradition" glazbenog producenta Borne Šercara. Barbara Kolar i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasili su dobitnike. Dobitnici Porina za najbolju suradnju su Baby Lasagna i Vojko V za pjesmu "Beskonačna osveta 2". Drugi večerašnji Porin Purišiću je uručio glumački duo Luna Pilić i Mijo Jurišić.

Henry Radanović Quartet dobitnik je Porina za najbolji album jazz glazbe za "Quiet Rising Star" glazbenog producenta Mateja Zeca. Kategoriju su najavili komičari Tomislav Primorac i Ivica Lazaneo. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta proglasio je Jakova Jozinovića dobitnikom Porina u kategoriji Novi izvođač godine. Nagradu su u ime Jozinovića preuzeli Matija i Miriam Cvek.

Ova će godina ostati upamćena po iznimno jakoj konkurenciji i neizvjesnoj borbi u ključnim kategorijama. S najviše, po šest nominacija, u utrku ulaze Mangroove i Mayales, dok ih s pet nominacija u stopu prate prošlogodišnji slavodobitnik Baby Lasagna te legendarni Parni Valjak, koji se vratio s novim albumom. Upravo će se između njih troje voditi bitka za najprestižniju statuu, onu za Album godine, gdje su nominirani Baby Lasagna s izdanjem "DMNS & MOSQUITOES", Parni Valjak s albumom "Kažu pčele umiru…" i Mayales s "Boutique Pop Vol.1". U kategoriji za Novog izvođača godine natječu se Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini, a tko će od njih ponijeti titulu najveće nade domaće scene, saznat ćemo tijekom večeri.

Posebno napeto bit će u kategoriji Pjesma godine, gdje se za Porina natječu skladbe koje su obilježile proteklo razdoblje. Među nominiranima su posthumno objavljena pjesma Olivera Dragojevića "Kapetan bez broda", suradnja grupa Mangroove i Mayales sa zborom Izvor na pjesmi "Komad neba", zatim "Ovo je divan dan" grupe Mayales, povratnička uspješnica Parnog Valjka "Pustit ću glas" te impresivna "Zamisli" glazbene dive Josipe Lisac. U čije će ruke otići prestižna statua, ručno izrađena u Staklarni Rogaška prema dizajnu Ivice Propadala, odlučili su glasovi struke, a pobjednici u ukupno 33 kategorije bit će proglašeni tijekom glamurozne dodjele.

Na pozornici Porina nastupit će: LET 3, Klapa Šufit, Matija Cvek, Marko Tolja, Vatra, Pavel, Baby Lasagna, Goran Karan, Rišpet, Jelusick, Dunije, Mayales, Tonka Šerić, Henry Radanović Quartet, Mangroove, Zbor Izvor, Ana Opačak, Martina Filjak, Martina Mikelić i Valerija Nikolovska.

Večeras će se tijekom prijenosa uživo dodijeliti i Porin za životno djelo našem istaknutom violinistu Goranu Končaru. Statuu Porina za životno djelo već niz godina izrađuje Klesarska škola u Pučišćima na Braču. Uz to, Porin Special Merit Award za poseban doprinos glazbi primio je legendarni gitaristički virtuoz Vlatko Stefanovski.