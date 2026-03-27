SNIMKA JE VIRALNA

VIDEO Jennifer Lopez ovako je odgovorila hejterima koji imaju komentare na njezine izazovne odjevne kombinacije

27.03.2026.
u 22:00

Snimka prikazuje Lopez u punoj snazi, kako izvodi provokativne plesne pokrete te se osvrće na pitanje koje joj mnogi često postavljaju: "Zašto ona uvijek nosi takvu odjeću"?

Objava popularnog profila Daily Loud na društvenoj mreži X, koja prikazuje Jennifer Lopez tijekom energičnog nastupa, postala je viralna i u samo jednom danu prikupila gotovo dva milijuna pregleda. U kratkom videu od 37 sekundi, 56-godišnja pjevačica i glumica pleše na pozornici u prozirnom crnom čipkastom bodiju koji u potpunosti otkriva njezinu zavidnu figuru. Popratni tekst objave glasio je: "Jennifer Lopez postala je viralna zbog svog nevjerojatnog tijela u 56. godini". Snimka prikazuje Lopez u punoj snazi, kako izvodi provokativne plesne pokrete te se sama osvrće na pitanje koje joj mnogi često postavljaju. "Zašto ona uvijek nosi takvu odjeću"?, pita Lopez u videu i kroz smijeh dodaje: "Još uvijek ne znam o čemu pričaju". 

Iako je objava prikupila tisuće lajkova i dijeljenja, odjeljak za komentare brzo se pretvorio u bojno polje. Većina najpopularnijih odgovora bila je izrazito negativna, a korisnici su pjevačicu optuživali za očajničko traženje pažnje. "Vrhunac očaja... Pažnja je njihova valuta, a potvrda njihov kisik.", pisalo je u jednom od komentara. Mnogi su komentari bili usmjereni na to da je njezin stil neprimjeren za njezine godine, dok su drugi dovodili u pitanje motive iza takvih javnih nastupa. Čini se da je velik dio publike njezin potez protumačio kao pokušaj ostanka u središtu pozornosti, a ne kao slavlje tijela i samopouzdanja.

Ipak, nisu svi dijelili negativno mišljenje. Manji, ali glasan dio korisnika stao je u obranu Jennifer Lopez, hvaleći njezinu nevjerojatnu fizičku spremu i disciplinu. "Ovo je rezultat napornog rada, svaka čast", jedan je od pozitivnih komentara. Influencerica Tasha K također je podijelila sličnu snimku uz riječi divljenja: "Jennifer Lopez pokazuje SVE... Kako još uvijek uspijeva imati OVU energiju?!".

Jennifer Lopez

