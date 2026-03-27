VIDEO Jennifer Lopez ovako je odgovorila hejterima koji imaju komentare na njezine izazovne odjevne kombinacije

Objava popularnog profila Daily Loud na društvenoj mreži X, koja prikazuje Jennifer Lopez tijekom energičnog nastupa, postala je viralna i u samo jednom danu prikupila gotovo dva milijuna pregleda. U kratkom videu od 37 sekundi, 56-godišnja pjevačica i glumica pleše na pozornici u prozirnom crnom čipkastom bodiju koji u potpunosti otkriva njezinu zavidnu figuru. Popratni tekst objave glasio je: "Jennifer Lopez postala je viralna zbog svog nevjerojatnog tijela u 56. godini". Snimka prikazuje Lopez u punoj snazi, kako izvodi provokativne plesne pokrete te se sama osvrće na pitanje koje joj mnogi često postavljaju. "Zašto ona uvijek nosi takvu odjeću"?, pita Lopez u videu i kroz smijeh dodaje: "Još uvijek ne znam o čemu pričaju".

— Daily Loud (@DailyLoud) March 26, 2026

Iako je objava prikupila tisuće lajkova i dijeljenja, odjeljak za komentare brzo se pretvorio u bojno polje. Većina najpopularnijih odgovora bila je izrazito negativna, a korisnici su pjevačicu optuživali za očajničko traženje pažnje. "Vrhunac očaja... Pažnja je njihova valuta, a potvrda njihov kisik.", pisalo je u jednom od komentara. Mnogi su komentari bili usmjereni na to da je njezin stil neprimjeren za njezine godine, dok su drugi dovodili u pitanje motive iza takvih javnih nastupa. Čini se da je velik dio publike njezin potez protumačio kao pokušaj ostanka u središtu pozornosti, a ne kao slavlje tijela i samopouzdanja.

Ipak, nisu svi dijelili negativno mišljenje. Manji, ali glasan dio korisnika stao je u obranu Jennifer Lopez, hvaleći njezinu nevjerojatnu fizičku spremu i disciplinu. "Ovo je rezultat napornog rada, svaka čast", jedan je od pozitivnih komentara. Influencerica Tasha K također je podijelila sličnu snimku uz riječi divljenja: "Jennifer Lopez pokazuje SVE... Kako još uvijek uspijeva imati OVU energiju?!".