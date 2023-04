O njemu su snimljena dva dokumentarca, a organizator festivala najavljuje povratak nakon izlaska iz zatvora

SPEKTAKL U LIVERPOOLU

Rita Ora predvodi show program na ovogodišnjoj Euroviziji

Jedna od najvećih svjetskih pop zvijezda, Britanka kosovskog podrijetla Rita Ora nastupit će tijekom glasanja u polufinalu ovogodišnje Eurovizije u Liverpoolu. Prvo polufinale otvorit će voditeljica Julia Sanina izvodeći dio pjesme Maâk svog benda The Hardkiss, dok će Rita nešto kasnije izvesti medley nekih od svojih najvećih hitova, te svjetsku ekskluzivu svog novog singla, "Praising You". Ukrajinska pjevačica Alyosha, koja je predstavljala Ukrajinu na natjecanju za pjesmu Eurovizije 2010., također će nastupiti zajedno s britanskom glazbenicom Rebeccom Ferguson. Marija Jaremčuk, koja je predstavljala Ukrajinu na Eurosongu 2014., nastupit će u drugom polufinalu zajedno s reperom OTOY-om i 14-godišnjom predstavnicom Ukrajine na prošlogodišnjem Dječjem Eurosongu, Zlatom Dziunku. BBC je objavio kako će se i na taj načim simboliozirati ovogodišnji slogan Eurovizije "Ujedinjeni u glazbi". Podsjetimo, Velika Britanija je domaćin ovogodišnjeg natjecanja nakon što je lani pobijedila Ukrajina, koja zbog ruske agresije ne može organizirati natjecanje u Kijevu. - Nadam se da ću naći neku haljinu u kojoj ću moći stati - izjavila je Rebecca Ferguson, koja je rodila prije samo dva mjeseca. Ferguson će nastupiti pred domaćom publikom, budući da je rođena u Liverpoolu. Prostor namijenjen natjecanju za pjesmu Eurovizije 2023. bit će "apsolutno golem" i prvi će put u povijesti natjecanja izvođači nastupiti na pozornici kakva se inače koristi na rock koncertima, rekli su organizatori. U Areni i kongresnom centru Liverpool, višenamjenskom kompleksu za razna događanja, poznatijem kao ACC Liverpool, postavit će se golema pozornica na 950 četvornih metara, a imat će i zelenu sobu od 500 četvornih metara. Ondje će za međunarodno natjecanje u svibnju biti postavljeno više od 2000 specijalnih rasvjetnih tijela. James O’Brien, izvršni direktor zadužen za produkciju Eurovizije, koji je 13 godina radio na dodjeli MTV Europe Music Awardsa prije nego što se pridružio BBC-jevim studijima, za dpa je rekao da će na ovogodišnjoj Euroviziji proporcije biti jedinstvene. "Kada budete gledali show vidjet ćete da je set apsolutno golem i da pokriva gotovo cijeli kat, a ondje se nalazi i zelena soba u kojoj sjede izvođači i prate ga." Veliko finale Eurosonga održat će se u subotu 13. svibnja, a polufinalne emisije na rasporedu su 9. i 11. svibnja. Hrvatska nastupa u prvoj polufinalnoj emisiji, a naši predstavnicu su riječki rockeri Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'.