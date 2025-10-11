Novo vruće izdanje Lidije Bačić: Pozirala samo u gaćicama i grudnjaku, a Instagram je planuo

Lidija Bačić Lille ponovno je izazvala lavinu reakcija i komentara na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavila je novu fotografiju na kojoj pozira u elegantnom, zavodljivom izdanju, a obožavatelji su, očekivano, preplavili objavu komplimentima. Ovog puta pozirala je samo u donjem rublju.
Lidija je poznata po svom izraženom modnom stilu i samopouzdanju pred kamerama, a njezin profil često krase odvažne fotografije i atraktivne modne kombinacije koje naglašavaju njezinu osobnost i scenski nastup. Bačić već godinama gradi imidž jedne od najkarizmatičnijih pjevačica domaće scene, a uz glazbene projekte, pažnju redovito privlači i svojim pojavama na društvenim mrežama.FOTO Kao od majke rođena! Lidija Bačić objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: 'Fotke za infarkt'
