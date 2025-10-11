Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OPET POKAZALA SVE ADUTE

Novo vruće izdanje Lidije Bačić: Pozirala samo u gaćicama i grudnjaku, a Instagram je planuo

Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 00:03

Lidija je poznata po svom izraženom modnom stilu i samopouzdanju pred kamerama

Lidija Bačić Lille ponovno je izazvala lavinu reakcija i komentara na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavila je novu fotografiju na kojoj pozira u elegantnom, zavodljivom izdanju, a obožavatelji su, očekivano, preplavili objavu komplimentima. Ovog puta pozirala je samo u donjem rublju.

Lidija je poznata po svom izraženom modnom stilu i samopouzdanju pred kamerama, a njezin profil često krase odvažne fotografije i atraktivne modne kombinacije koje naglašavaju njezinu osobnost i scenski nastup. Bačić već godinama gradi imidž jedne od najkarizmatičnijih pjevačica domaće scene, a uz glazbene projekte, pažnju redovito privlači i svojim pojavama na društvenim mrežama.

FOTO Kao od majke rođena! Lidija Bačić objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola: 'Fotke za infarkt'
Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
1/32

Ključne riječi
Lidija Bačić Lille Lidija Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vojvotkinja Kate Middleton i princ William
Video sadržaj
BORBA ZA ZDRAVLJE

Kate Middleton šokirala izgledom: Prijatelji tvrde da ima samo 40 kilograma i strahuju od najgoreg

Priča se da joj je jako teško, da nema apetita i da zbog toga gubi na težini. Ispijena je i gotovo da nema mišićnog tonusa. Kate je oduvijek imala atletsku figuru, ali sada je daleko od toga", rekao je jedan izvor, dodajući kako je jasno da princeza nije dobro unatoč hrabrom licu koje pokazuje u javnosti. Njezina želja da bude uz obitelj i obavlja svoje dužnosti je snažna, no fizičko stanje joj to otežava, tvrde izvori

Susan Newman
Video sadržaj
U 73. GODINI

Preminula kći legendarnog glumca, znamo je iz filma o Beatlesima

Susan Newman je cijeli život balansirala između svijeta glamura i predanog humanitarnog rada, ostavivši iza sebe kompleksno nasljeđe obilježeno ne samo uspjesima, već i gorkim obiteljskim sporovima. Njezin životni put vodio ju je od kazališnih dasaka Broadwaya i filmskih setova do dvorana američkog Kongresa, gdje je svjedočila o prevenciji ovisnosti, temi koja je tragično obilježila njezinu obitelj.

Učitaj još