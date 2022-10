Novinarka HRT-a oduševila žiri u prvoj emisiji 'Zvijezde pjevaju': 'Bojane dobio si jackpot!'

Krenula je 11. sezona zabavnog showa 'Zvijezde pjevaju', a natječe se ukupno osam parova.

Zajedno su zapjevali sportska novinarka Mila Horvat i Lara Antić Prskalo, glumica Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić, kineziolog i glumac Mario Valentić i Antonia Matković Šerić, književnica i prevoditeljica Ivana Šojat i Goran Bošković, novinarka Matea Šeparović i Bojan Jambrošić, glumac Goran Grgić i Ivana Kindl te glumac Domagoj Janković i Alen Đuras.

Uz nova mentorska imena, novitet je i treći član žirija - Mario Battifiaca, koji će uz Danijelu Martinović i Marka Tolju uživati u nastupima i dijeliti svoje stručne komentare.

Novinarka HRT-a Matea Šeparović i Bojan Jambrošić skupili su najviše bodova u prvoj ovosezonskoj emisiji. Nastupili su s pjesmom "I Will Survive".

- Bojane, ti si dobio jackpot ove godine. Ti si Matea pjevačica već polugotova. Pjevaš jako dobro, a moraš pjevati još bolje. Veselim se sljedećim pjesmama, ozbiljnijim - rekao je Tolja.

- Rekli su mi ne smijem komentirati mentore, ali moram. Matea odlična si, mislim da Bojan ima dosta prostora za napredak - našalio se Mario.

- Stvarno ste bili odlični - dodala je Danijela. Žiri ih je nagradio s 20 bodova.

Nakon što su voditelji otkrili da u prvoj emisiji nitko ne ispada, nastupile su Mila i Gina Viktorija Damjanović, koja se Mili pridružila jer je zbog bolesti ostala bez mentorice Lare Antić Prskalo koja nije mogla nastupiti u prvoj emisiji. Upravo je to bio razlog da je ovaj duo tek jučer počeo vježbati, no - prema ocjenama žirija - sve je ispalo "muški", a Mila se na sceni snašla fantastično!

Foto: Dario Njarvo/HRT

Izvedbom pjesme "Nisi me bio vrijedan" grupe Mandi, od žirija su zaradile ukupan zbroj ocjena -13! Duško Ćurlić napomenuo je kako cijeli tjedan možete tipkati ili zvati za svoje favorite jer ti se glasovi prenose u sljedeću - eliminacijsku emisiju.

Jelena i Prlja nastupili su drugi s pjesmom "Najljepša si" (T. Ivčić), završivši također sa zbrojem ocjena 13!

Foto: Dario Njarvo/HRT

- Veliko mi je ostvarenje sna da pjevam s Prljom! - komentirala je Jelena, kojoj je žiri savjetovao da iskoristi svoje glumačke sposobnosti.

- Da su Zvijezde pjevaju emisija za mlade ljude, mogu posvjedočiti iz prve ruke, u njoj sam već trideset godina, našalio se Duško najavljujući sljedeći par - Marca i Miu!

Nastupili su s pjesmom "I'm So Excited" grupe Pointer Sisters.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Ja kad sam vidio tvoje ime i prezime, nisam znao tko si ti jer sam ja stara seljačina koja nema TikTok, a najmlađi sam u žiriju. Moje je iznenađenje bilo još i veće jer nisam znao što očekivati - rekao je Tolja, pa je nahvalio Marca.

- Ja sam ostala ugodno iznenađena - dodala je Danijela te pohvalila cjelokupan nastup najmlađeg para.

- Pratim te na TikToku. Iznenadio sam se jer kuhaš dobro, imaš izgrađene stavove, ne sramiš se pokazati emociju ni u svojim TikTok isječcima, a ono što je još ljepše je da se ta energija i emocija osjeti i ovdje - kazao Battifiaca. Zajedno su dobili 16 bodova.

Kineziolog i glumac Mario Valentić i Antonia Matković Šerić iz grupe Pavel zajedno su izveli pjesmu Olivera Dragojevića 'Kad mi dođeš ti' osvojivši u zbroju svih ocjena najmanje dosad - 9!

Argumenti žirija za ovakav rezultat su da je, kako je komentirala Danijela Martinović, vrlo teško odabrati pjesmu ovakvog pjevača, ustanovivši da se Mario borio s tonalitetom. Marko Tolja ohrabrio ga je da ima puno prostora za napredak u budućnosti.

Književnica i prevoditeljica Ivana Šojat i Goran Bošković izveli su pjesmu Elvisa Presleya 'Can't help falling in love'. Ivana je dokazala da se i ljudi koji ozbiljno pišu znaju dobro zabaviti.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Naviknula je na književne kritike, a dobro je podnijela i one glazbene. Zbroj ocjena koje im je žiri dao bio je 13.

Glumac Goran Grgić i Ivana Kindl izveli su pjesmu Deana Dvornika 'Samo za nju'.

Foto: HRT

- Mudro ste odabrali pjesmu jer su balade teške. Naravno da mu to leži jer je glumački pristupio ovome rekao je Mario.

- Vama je nebo granica - dodao je Tolja te pohvalio prethodne nastupe Kindl u emsiji 'Zvijezde pjevaju'. Dobili su 12 bodova.

Posljednji su nastupili glumac Domagoj Janković i Alen Đuras, a izveli su pjesmu Kool & The Gang - Celebration.

- Zabavno, fora. Treba i u bas dionici biti točan. Ostao si cijelo vrijeme u intonaciji - rekao je Battifiaca.

Foto: HRT

- Koga je briga za mikrofalševe kada je takva energija i takva atmosfera? Mene se to osobno apsolutno ne tiče. Bilo mi je super kretanje po bini. To je bilo savršeno. To je toliko nespretno da je savršeno. I drugačije ne treba biti. Samo nastavite biti takvi - komentirala je Danijela. Dobili su 17 bodova.

