Ivana Banfić u problemu tijekom prvog 'Survivor' izazova: 'Odjednom me živo blato počelo gutati'

U prvoj epizodi 'Survivora' koja je na rasporedu večeras na Novoj TV gledatelji će upoznati svih dvadeset kandidata te pratiti njihovo vatreno krštenje kroz čak dva neizvjesna i iscrpljujuća timska izazova. Podsjetimo, već prije samog dolaska na otok, prvi izazov zahtijevat će od kandidata da što brže s broda dođu do kopna, a tim koji se prvi u cijelosti okupi na otoku osvojit će pravo da bira svoju boju, uz određene dodatne pogodnosti.

Presudnu ulogu u prvom izazovu, koji će biti tek početno zagrijavanje za ono što kandidate nedugo nakon toga čeka, imat će Ivana Banfić koja će svojim plivanjem nasmijati ostale članove tima i voditelja Maria Mlinarića, čiji je zadatak da budnim okom prati sve što se događa na otoku. Nakon skoka u more, Ivana će se suočiti s poteškoćama za vrijeme plivanja i izlaženja iz plićaka, a njezine muke skratit će kandidat Roko koji će joj priskočiti u pomoć.

„Ništa ne vidim od bijelog pijeska, stanem u mulj i odjednom živo blato – guta me. Ja se dižem, ne mogu izaći van, ovaj me vuče dok zapinjem“, prepričat će Ivana svoje dojmove nakon što se konačno domogne kopna i dođe do daha. Kako je svjesna da su usponi i padovi sastavni dijelovi svakog natjecanja, Ivanu početne poteškoće neće pokolebati pred idućim izazovom koji će od nje zahtijevati još veći stupanj koncentracije, brzine i snage.

Foto: Nova TV

„Ivana, ti si danas imala jedan fenomenalan skok i da se on ocjenjivao mislim da bi dobila čistu desetku“, zaključit će Mario koji kandidatima neće dati puno vremena za odmor jer će im odmah po završetku prvog izazova i dolaska na otok predstaviti pravila za idući izazov koji se sastoji od zahtjevnog poligona i brojnih prepreka, a pobjedničkom timu pripast će vrijedna nagrada koja uključuje osnovne resurse za izgradnju skloništa i paljenje vatre. Iako im u modernoj svakodnevici ovi predmeti vjerojatno ne bi predstavljali veliku važnost, kandidati će u uvjetima bez vatre i krova nad glavom morati dati sve od sebe da osvoje nagradu koja će njihov boravak na otoku učiniti malo lagodnijim i dovesti ih tako u prednost u odnosu na suprotni tim. Tko će osvojiti vrijednu nagradu, a tko će prvu večer spavati pod vedrim nebom doznajte večeras u 22.15 na Novoj TV!

VIDEO Sanja Brajković s Radija Sljeme: "Četiri desetljeća još sam svježa i željna posla, nije mi dosadio"