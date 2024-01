Novi dečko mlade milijarderke: Želio je biti nogometaš, nije mario za obrazovanje, a publika ga obožava

Njegova impresivna filmografija broji čak 33 filmska naslova, više nego što je nanizao svojih mladih godina života kojih je tek 27. U filmskim krugovima već je priznat kao netko tko je dio budućnosti filma, velika nada i nevjerojatan glumački talent, okrunjen zasluženom nominacijom za Oscara za najboljeg glumca, što ga je, sa samo 22 godine, učinilo trećim najmlađim nominiranim ikada za ovu prestižnu nagradu. I to nije ni izbliza sve. Osim za Oscara, nominiran je za još 85 drugih filmskih nagrada, a osvojio ih je četrdeset.

Premda su hollywoodski producenti i redatelji još donedavno muku mučili s pisanjem njegova imena i izgovaranjem njegova francuskog prezimena pa su ga radije nazivali nadimcima – Timo, Timmy, Tim i Lil Timmy Tim – 27-godišnji Timothée Chalamet posljednjih je godina bez svake sumnje najtraženiji glumac mlađe generacije. Uza svu pompu oko njegova imena, svojom je karizmom očarao javnost, filmske kritičare, ali i one modne, plijeneći pozornost svojim modnim kombinacijama kojima je stekao status modne ikone, a prašinu podiže i svojim vezama s poznatim mladim damama, o kojima uporno šuti.

Film "Wonka", u kojem je ovaj beskrajno zanimljiv mladi glumac odigrao naslovnu ulogu, upravo je 6. prosinca stigao u hrvatska kina uz lovorike koje su o filmu već ispisala velika imena filmske kritike. Willyja Wonku, čokolatijera i lika iz knjige Ronalda Dahla "Charlie and the Chocolate Factory" iz 1964. godine, odigrao je maestralno. No, posebno uzbuđenje kritike i publike tek slijedi 1. ožujka iduće godine, kada je zakazan izlazak nastavka znanstvenofantastičnog spektakla "Dina", u kojem zvjezdanu glumačku ekipu s Rebeccom Ferguson, Zendayom, Jasonom Momoom, Joshom Brolinom, Javierom Bardemom, Stellanom Skarsgardom i Charlotte Rampling i mnogim drugima, predvodi upravo Timothée Chalamet.

Rođen je 27. prosinca 1995. u New Yorku, a odrastao je u 46-katnom neboderu Manhattan Plaza u kojem je, primjerice, odrasla i pop-zvijezda Alicia Keys, a prije nego što se proslavio, ondje je kao zaštitar radio glumac Samuel L. Jackson. Timothée Chalamet odmalena je bio okružen umjetnicima i elitom. Njegov otac, Francuz Marc Chalamet zaposlen je u uredu UNICEF-a, a u New York je stigao potkraj 80-ih kao specijalni izvjestitelj francuskih dnevnih novina Le Parisien. Majka Nicole Flender iznimno je uspješna brokerica s Wall Streeta koja je u mladosti bila i plesačica na Broadwayu.

Prije Timothéea dobili su kćer Pauline Chalamet, koja glumačku karijeru trenutačno gradi u Parizu. Djeca su umjetničke gene naslijedila po majci: njihov djed Harold Flender bio je scenarist i publicist, a ujak Rodman Flender filmski je i televizijski redatelj s glumačkim iskustvom na Broadwayu. Roditelji su sina i kćer odgajali bilingvalno – u njihovoj kući svakodnevno se govorilo engleski i francuski, a njihovu znanju francuskog jezika pridonijeli su i ljetni praznici koje su Pauline i Timothée provodili na selu kod djeda i bake, u mjestašcu Le Chambon-sur-Lignonu, udaljenom dva sata vožnje od Lyona.

Nevjerojatna razlika između svakodnevice u svjetskoj metropoli i francuske provincije snažno se odrazila na izgradnju Chalametova identiteta, osobe koja obožava New York i metaforički ljubi zemlju svaki put kad sleti u zračnu luku JFK, kako je izjavio u jednom intervjuu, ali Francusku smatra svojom drugom domovinom. – U Le Chambon-sur-Lignonu postajem francuska verzija sebe, profinjenija, ležernija i opuštenija. Ondje čak i sanjam na francuskom – izjavio je glumac koji je od rane mladosti sanjao o slavi i uspjehu.

Isprva je želio postati nogometna zvijezda i David Beckham nove generacije, no snovi o sportskom uspjehu nisu potrajali. Sve se promijenilo kad je kao 13-godišnjak vodio najmlađe uzraste igrača u ljetnom nogometnom kampu u Francuskoj. To mučno iskustvo nametanja autoriteta, discipline, reda i rada mlađima od sebe presudno je utjecalo na to da se na kraju, poput svoje tri godine starije sestre, okrene glumi. Tako je Timothée počeo već u osnovnoj školi pohađati sate glume, a već kao dječak pojavljivao se u raznim televizijskim reklamama. Umjetničku školu LaGuardia uspio je upisati unatoč lošim ocjenama i nimalo blistavom rezultatu na intervjuu, i to zahvaljujući intervenciji učitelja glume Harryja Shifmana koji je bio impresioniran Chalametovom glumačkom izvedbom na audiciji.

– Nikad nikome nisam dao veću ocjenu nego Timothéeu, a vjerojatno ni neću. Jedino mi je bilo važno da ga primimo i učinio sam sve što je bilo u mojoj moći da se to dogodi. Na neki način bilo mi je jasno da je to za njega pitanje života i smrti – ispričao je Shifman.

S obzirom na to da, prema vlastitom priznanju, nikada nije previše mario za formalno obrazovanje, nije završio ni jedan od tri studija koje je upisao, a sve svoje godine provedene u obrazovnom sustavu proglasio je – mizernima. Ovaj kreativni mladić od rane se dobi želio izraziti na drugi način, a gluma mu je to i dopustila.

Svoj hod po stazama slavnih otpočeo je ulogom u drugoj sezoni hvaljene "Domovine", američkog televizijskog serijala o domovinskoj sigurnosti, u kojem je igrao Finna, crnu ovcu iz obitelji američkog potpredsjednika koji se upušta u aferu s Danom, kćeri glavnog protagonista Nicholasa Brodyja. Prije toga nastupio je i u nekoliko kratkih filmova te u epizodi "Zalog" poznate serije "Zakon i red", a doživio je i svoj debi na Broadwayu.

Za Chalametovo glumačko sazrijevanje bila je pak presudna uloga Toma Coopera, sina NASA-ina astronauta. Igrao ga je jedan od njegovih glumačkih idola Matthew McConaughey u filmu "Interstellar" redatelja Christophera Nolana. Na tom je setu na Islandu, u Kanadi i SAD-u proveo ukupno četiri mjeseca upijajući atmosferu, družeći se s Anne Hathaway, Mattom Damonom, Jessicom Chastain, Michaelom Caineom, Caseyjem Affleckom te učeći tajne zanata u holivudskoj A produkciji. Nolanov film u kinima je zaradio više od 700 milijuna dolara, stekao status jednog od kultnih žanrovskih ostvarenja, dobio Oscara za najbolje vizualne efekte i još četiri nominacija za nagrade Američke filmske akademije.

Chalamet je, dakako, očekivao kako će mu ta uloga trasirati put prema hollywoodskoj stazi slavnih, ali se to nije dogodilo, barem ne tada. Štoviše, na audicijama za iduće uloge poslove su redovito dobivali njegovi kolege, a on se morao zadovoljiti mrvicama. Za lošu sreću okrivio je zahtjevni studij kulturalne antropologije na Sveučilištu Columbia koji mu je oduzimao mnogo vremena pa nije stizao pripremati se kako treba i koncentrirati na svoje glumačke zadatke.

VEZANI ČLANCI:

– Dolazim iz kreativne industrije i umjetničke obitelji, a na Columbiji sam se osjećao kao na akademskoj tekućoj traci – izjavio je glumac, koji je nakon prekida studija umjesto povratka u roditeljski dom odabrao samostalni život u newyorškoj četvrti Bronx u blizini stadiona Yankeesa. Nakon što se potpuno fokusirao na glumu, ubrzo je dobio i ulogu koja mu je otvorila sva vrata. U srcedrapateljnoj psihološkoj drami "Miss Stevens" publiku je oduševio ulogom nadarenog mladog glumca koji je sam sebi najveći neprijatelj.

"Ovakva karizma i talent nisu na filmskom platnu viđeni od pojave Jamesa Deana", napisao je kritičar The New York Timesa, a to je bio tek jedan od hvalospjeva u nizu. "I dok samo sjedi i šuti, njegovih se plavih očiju jednostavno ne možete nagledati", napisali su u kritici filma u časopisu Hollywood Reporter i Chalametovu ulogu uvrstili su na listu najboljih te godine. Nakon toga ponude za nove uloge počele su pljuštati: 2017. bila je točka profesionalnog preokreta, godina koju će Timothée zauvijek pamtiti.

Te godine glumio je u čak pet filmova, a među njima je bila i romantična drama "Skrivena ljubav", koja mu je donijela prvu i zasad jedinu Akademijinu nominaciju za najboljeg glumca. S njom se upisao u anale kao najmlađi glumac u posljednjih 80 godina koji je u toj kategoriji nominiran za Oscara. Nakon uspjeha u ovom filmu pa sve do danas Chalamet je bio i ostao miljenik medija. Nazivaju ga seks-simbolom generacije, ali i najtalentiranijim glumcem današnjice. Zanimljivo je da je slavni modni časopis Vogue Chalameta 2019. proglasio najbolje odjevenim muškarcem, a 2020. dobio je i titulu najzgodnijeg mladog glumca svijeta prema izboru magazina People.

Kako je Chalamet rekao u intervjuu za novi broj britanskog izdanja magazina Vogue, u razvoju filmske karijere vjerojatno najvažniji savjet dao mu je Leonardo DiCaprio, a on je glasio: "Bez teških droga i bez uloga u filmovima o superherojima." Očito, Chalamet ga je poslušao. Uistinu, od pojave Leonarda DiCaprija na filmskom platnu početkom devedesetih godina prošlog stoljeća u Hollywoodu se nije osjetio takav zanos i opće oduševljenje kakvo sa sobom donosi – "timotemanija".

Danas je Chalamet i seks-simbol koji svoj šarm može zahvaliti zanimljivom, androginom izgledu te sjajnom modnom stilu, a postao je i Cartierovo zaštitno lice. Njegov karakterističan izgled, valovita kosa i izražajne oči od početka karijere učinili su ga prepoznatljivim, a dodatno se naučio istaknuti među drugim glumcima i svojim modnim odabirima. Naime, Chalamet se ne libi poigravati rodnim stereotipima te obožava na premijere i dodjele nagrada dolaziti u neobičnim odijelima. Tako često bira svilu, baršun ili pak šljokice za svoje sakoe, a poznat je i po volji da tu i tamo prošeće modnim pistama. Zahvaljujući svojoj modnoj ekscentričnosti i hrabrosti, Chalamet je postao modna ikona mlađe generacije, a svrstavaju ga i na liste najzgodnijih i najintrigantnijih mladih glumaca današnjice.

Chalamet je, naime, po općem mišljenju ideal androgine ljepote i jedan od najutjecajnijih muškaraca u svijetu mode. Vogueovi urednici kratko su saželi u obrazloženju "da neprestano pomiče granice tradicionalnog shvaćanja rodnih identiteta – snažne muževnosti u kombinaciji s izraženom ženstvenošću".

Timothee Chalamet trenutačno je jedan od najbolje odjevenih muškaraca u Hollywoodu. Hrabro bira upečatljive dizajnerske komade koje se drugi muškarci libe nositi, uvijek je na listama najbolje odjevenih u utjecajnim magazinima, a crna kombinacija s potpisom Haidera Ackermanna koju je nosio na 78. filmskom festivalu u Veneciji 2021. godine prošle se godine našla u postavu izložbe Fashioning Masculinities o muškoj modi u londonskom Victoria & Albert muzeju.

I dok se o profesionalnom životu ovog mladog glumca zna jako mnogo, on svoj privatan život skriva kao zmija noge. Premda je često bio u vezama s poznatim ljepoticama, strogo izbjegava govoriti o svome ljubavnome životu. No mediji su iskopali da je 2013., dok je pohađao srednju školu za glazbu i izvedbene umjetnosti Fiorello H. LaGuardia u New Yorku, Chalamet imao kratku romansu s Madonninom kćeri Lourdes Leon, koja je priznala kako joj je upravo Chalamet bio prvi dečko te da su do danas ostali dobri prijatelji. Na setu povijesne drame "The King" potom je upoznao svoju prvu veliku ljubav, tri godine mlađu francusku glumicu Lily-Rose Depp, kćer glumca Johnnyja Deppa i pjevačice Vanesse Paradis, koja je uz to bila i zaštitno lice Chanela. Mediji su ih smatrali savršenim parom jer su oboje odrasli u dvojezičnom okruženju, oboje imaju dvojno – američko i francusko državljanstvo, oboje su zajedno blistali u izlascima i na crvenom tepihu, a kao filmski bračni par iskazali su se na snimanju "The Kinga": Chalamet je igrao Henrika V., a Depp njegovu suprugu Catherine. Iako je par bio ludo zaljubljen, a paparazzi su ih snimili u Italiji kako se strastveno ljube, njihova veza raspala se nakon dvije godine bez skandala i objašnjenja, no u trač-rubrikama spominjalo se kako su više vremena bili razdvojeni zbog obaveza na brojnim snimanjima nego zajedno u svom domu u New Yorku. Chalamet je jednostavno medijima rekao da je ponovno singl.

Nakon prekida nekoliko je mjeseci uživao u strastvenoj vezi sa sedam godina starijom kolegicom Eizom Gonzalez, zvijezdom meksičkih telenovela, kojoj su mediji pripisivali afere s nogometašem Cristianom Ronaldom, glumcima Liamom Hemsworthom i Joshom Duhamelom. U posljednje je vrijeme glumac nekoliko puta viđen s najmlađom članicom klana Kardashian, Kylie Jenner, no oboje odbijaju komentirati svoju vezu. Ovakva vrsta publiciteta Chalametu uistinu nije potrebna.

Mladi glumac koji uskoro slavi svoj 28. rođendan već je ostvario sve ono o čemu drugi sanjaju: talentiran je, slavan, bogat, cijenjen, a istodobno iznimno simpatičan. Stoga filmska kritika i publika s nestrpljenjem očekuju buduće projekte "Jamesa Deana 21. stoljeća", kako ga nazivaju. Osim nastavka "Dine", očekuje ga i uloga Boba Dylana u biografskom filmu "Going Electric" redatelja Jamesa Mangolda, koja će, nema sumnje, zabetonirati njegov status najutjecajnijeg mladog glumca današnjice.

