Nove optužbe za plagijat za Frankin "Crazy", ovog puta iz Albanije

Iako je prvo za plagiranje optužio tim Franke Batelić (25),rumunjski glazbenik Guez sada tvrdi da pjesma albanske pjevačice Denise Gjezo 'I go crazy, crazy for your love' ima isti beat kao i Frankina 'Crazy', piše 24 sata.

Franka je teaser za 'Crazy' objavila 26. veljače, a cijelu pjesmu 6. ožujka. Guez je svoju pjesmu 'Ceea ce iubim' na YouTubeu objavio dva dana ranije, odnosno dva tjedna prije nego je Frankin tim objavio cijelu pjesmu.

Foto: Srećko Rundić Foto: Srećko Rundić

Podsjećamo, Branimir Mihaljević, producent pjesme 'Crazy' kojom će nas Franka Batelić predstavljati na Eurosongu, nakon Guezovih prvotnih optužbi obratio se javnosti sa željom da razjasni situaciju.

- Pjesma je u potpunosti naše autorsko djelo, a za produkciju pjesme 'Crazy' sam i ranije istaknuo da sam radio zajedno s kolegom Denisom Mevljom, poznatim pod umjetničkim imenom Denzel Beats ili Denz. Posljednja dva dana intenzivno smo radili na tome da otkrijemo kako se sve ovo dogodilo. Konačno smo došli do saznanja da je Denis, koji inače radi i prodaje beatove, na stranicu za prodaju, zabunom stavio krivi dokument pod nazivom druge pjesme, odnosno stavio je pjesmu koja je rađena za Eurosong za koju nema odobrenje mene kao koautora za prodaju - objasnio je Mihaljević.

Naglasio je i kako su pjesmu 'Crazy' u potpunosti radili isključivo za Eurosong i da do prodaje nikako nije smjelo doći.

- Nesporno je da je Guez kupio pjesmu 'Blame me' s vrlo limitiranom licencom, no moram naglasiti i kako je rumunjski glazbenik prekršio dva članka ugovora o kupovini glazbenog materijala s Denzel Beatsom, radnjama na koje Ugovorom nije imao pravo - zaključio je Mihaljević.