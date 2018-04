Branimir Mihaljević i Denis Mevlja otkrili kako se dogodila greška s pjesmom 'Crazy'

Nakon što je u javnost procurila pjesma vrlo slična pjesmi "Crazy" koju će Fanka Batelić pjevati na Eurosongu, počele su stizati brojne reakcije.

Najprije su stigle optužbe od strane glazbenika Gueza iz Rumunjske koji tvrdi da hrvatski eurovizijski tim ne govori istinu. Danas su se javnosti obratili hrvatski autori pjesme.

- Nastavno na nagađanja vezana uz pjesmu "Crazy" i optužbe da se radi o plagijatu, dužan sam razjasniti situaciju. Pjesma je u potpunosti naše autorsko djelo, a za produkciju pjesme "Crazy" sam i ranije istaknuo da sam radio zajedno s kolegom Denisom Mevljom, poznatim pod umjetničkim imenom Denzel Beats ili Denz. Posljednja dva dana intenzivno smo radili na tome da otkrijemo kako se sve ovo dogodilo, napisao je Branimir Mihaljević.

Izgleda da je došlo do nenamjerne pogreške od strane Denisa Mevlje.

- Konačno smo došli do saznanja da je Denis, koji inače radi i prodaje beatove, na stranicu za prodaju, zabunom stavio krivi dokument pod nazivom druge pjesme, tj. stavio je pjesmu koja je rađena za Eurosong za koju nema odobrenje mene kao koautora za prodaju. Vidljivo je to i u foto dokumentu koji je objavio Guez, a kojeg dostavljamo u prilogu. Pjesma "Crazy" u potpunosti je rađena isključivo za Eurosong i do prodaje nikako nije smjelo doći. Nesporno je da je Guez kupio pjesmu ‘’Blame me’’ sa vrlo limitiranom licencom, no moram naglasiti i kako je rumunjski glazbenik prekršio dva članka ugovora o kupovini glazbenog materijala s Denzel Beatsom, radnjama na koje Ugovorom nije imao pravo. Ovim putem se želim zahvaiti i HRT-u na razumijevanju i podršci, napisao je Branimir Mihaljević.

Mevlja tvrdi da mu je žao što je žrtva ove pogreške postala hrvatska predstavnica na Eurosongu Franka Batelić, no on ne sumnja u njezin uspjeh.

- Žao mi je sto je Franka postala žrtvom moje nepažnje i nespretnog događaja za koji nije niti znala, te je, razumljivo, ostala šokirana. Mjesecima zajedni radimo na pjesmi i jedan trenutak moje nepažnje je promijenio sve ono dobro što smo napravili. Znam da će ipak na eurovizijskoj pozornici Franka ostaviti cijelu sebe, to sam osjetio od prvog trena kad smo počeli raditi na pjesmi, napisao je Denis Mevlja.

Podsjećamo, jučer je menadžer naše predstavnice Siniša Bevanda potvrdio da je pjesma autorsko djelo teama Karpo medija, na kojoj je, uz Branimira Mihaljevića, produkciju radio Denis Mevlja, poznat i pod umjetničkim imenom Denzel Beats, a tekst i vokalne dionice radila je Franka. Na razvoju pjesme, u suradnji s HRT-om intenzivno se radilo od prosinca. Izvođač koji je iskoristio pjesmu Crazy kao podlogu za svoju rap obradu, potpisao je Denzel Beatsa, odnosno Denis Mevlja.