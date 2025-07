Nove informacije o zdravlju Brucea Willisa rastužile su obožavatelje! Glumac jako teško govori, više ne može ni čitati

ODLAZAK KULTNOG ROKERA

Zbogom Princu Tame: Ozzy Osbourne preminuo tek nekoliko dana nakon oproštajnog koncerta

Ponovno okupljanje benda nakon 20 godina razveselilo je brojne fanove koji članove ovog benda nazivaju i herojima radničke klase. Koncert je završio s pet pjesama Sabbatha, a prije toga Ozzy je otpjevao četiri svoje pjesme iz samostalne karijere, a ranije su nastupali i Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons i Mastodon. Osbourne, Geezer Butler i Bill Ward zajedno su svirali najveće hitove kao što su ''War Pigs'', ''Iron Man'' i ''Paranoid'', dok je Ozzy s dugogodišnjim suradnikom Zakkom Wyldeom pjevao i "I Don't Know," "Mr. Crowley," "Suicide Solution," "Mama I'm Coming Home" te "Crazy Train."