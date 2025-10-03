Nova sezona Kardashiana donosi dramu i zaplete kakve još nismo vidjeli

Ljeto je službeno završilo, što znači dolazak hladnijeg vremena kao legitimne isprike da lude izlaske zamijenimo ugodnim ambijentom vlastitog doma uz udoban kauč, dekicu i daljinski upravljač. Raznolikog sadržaja za gledanje neće nedostajati, a prvog dana listopada na svoje su došli ljubitelji reality televizije. Najava nove, sedme po redu sezone Huluovog showa "The Kardashians" donijela je uvid u turbulentno putovanje koje očekuje ljubitelje najpoznatije obitelji na svijetu. Kako to obično biva s Kardashianima, intrigantnih zapleta i emotivnih trenutka ne nedostaje. Dapače, najnoviji 2 i pol-minutni foršpan sadrži nekoliko isječaka koji će zaintrigirati čak i najveće kritičare njihovog lika i djela, uključujući one koji smatraju da su sestre posljednjih godina izgubile na relevantnosti.

Najveću pozornost privuklo je potresno priznanje modne mogulice Kim Kardashian, koja u suzama otkriva da joj je život bio u opasnosti. - Dobila sam poziv od istražitelja. Netko tko mi je iznimno blizak naručio je moje ubojstvo - izjavila je osnivačica brenda Skims, dok kadrovi prikazuju policijska vozila i njezino lice obliveno suzama. Situacija s osobom nepoznatog identiteta očito je duboko potresla cijelu obitelj, a najplaćeniji svjetski model Kendall Jenner priznaje kako su "svi na rubu". Tenzija se dodatno podiže kada Kylie Jenner, prema Forbesu najmlađa milijarderka, otkriva vlastito zastrašujuće iskustvo: - Čula sam korake kako ulaze u moju sobu - podijelila je s ostatkom obitelji.

Osim prijetnji koje su uzdrmale njihov osjećaj sigurnosti, sedma sezona donosi i dva iznenađujuća i dugo očekivana povratka. Nakon godina izbivanja iz fokusa javnosti, pred kamere se vraća jedini brat - Rob Kardashian, čije se pojavljivanje na obiteljskoj večeri dočekuje s nevjericom. - Je li Bob ovdje? Bobby? - uzbuđeno pita Khloé. Rob, koji se povukao iz showa još 2017. godine kako bi se posvetio ulozi oca i očuvanju vlastite privatnosti, u najavi izbjegava izravan kontakt s kamerom, zbog čega se pretpostavlja da bi njegov povratak mogao biti postepen i emotivno zahtjevan. Uz njega, po prvi put u Hulu serijalu pojavljuje se i Caitlyn Jenner, rođena kao zlatni američki olimpijac Bruce Jenner, čiji dolazak izaziva očitu napetost, pogotovo kod bivše supruge i glave obitelji Kris Jenner.

Ponovno okupljanje s Caitlyn Jenner jedna je od središnjih točaka nadolazeće sezone, a najava jasno prikazuje podijeljene osjećaje unutar obitelji. - Mislim da je mojoj mami bilo teško pozvati tatu na neka naša obiteljska okupljanja, ali moj tata bi trebao biti uključen u te stvari - objašnjava Kendall, dočaravši kompliciranu dinamiku između njezinih roditelja. S druge strane, Kris ne skriva svoju nelagodu. Dok se Caitlyn približava obiteljskom domu, Kris se u kameru moli: - Dragi nebeski Oče, daj mi strpljenja, jer ću sad poludjeti - teatralno je poručila 'momagerica', kako ju od milja zovu fanovi na društvenim mrežama. Ovaj susret je značajan jer obećava razrješenje ili, budući da se s Kardashianima nikad ne zna, daljnju eskalaciju dugogodišnjih tenzija koje su nastale nakon razvoda i objave Caitlynine autobiografije.

Paralelno s osobnim dramama, kamere prate i Kimino suočavanje s prošlošću dok putuje u Pariz kako bi svjedočila na suđenju za oružanu pljačku iz 2016. godine. Unatoč majčinoj zabrinutosti i preispitivanju, Kim na sud dolazi odjevena u dijamante: - Želim biti ono što želim biti - kaže na sebi svojstven način poduzetnica, čija je privatna snimka jedan od glavnih katalizatora današnjeg slavnog statusa obitelji. Međusestrinske razmirice također ne jenjavaju, a ovoga puta u fokusu je sukob između najstarije Kourtney i Khloé. - Mislim da je Kourtney ljuta na mene. Ona ovih dana nikad nema ništa lijepo za reći - žali se Khloé, dok Kourtney pasivno-agresivno komentira sestrino ponašanje.

Kim nastavlja graditi svoju glumačku karijeru, a sezona će prikazati druženje s hollywoodskom elitom. U goste svojoj majci dovodi glumačke kolegice iz serije "All's Fair", osmerostruku kandidatkinju za Oscara Glenn Close te dobitnice Emmyja Sarah Paulson i Niecy Nash. Jedan od najemotivnijih trenutaka sezone bit će oproštaj obitelji od doma u Hidden Hillsu, dugi niz godina kulise njihovih života i showa "Keeping Up with the Kardashians", koji se od 2007. do 2021. prikazivao na mreži E! Tim showom obitelj je kapitalizirala odjek nastao javnim curenjem eksplicitnog uratka Kim Kardashian te su kroz njega i ostale sestre izgradile vlastiti celebrity status, u početku turbulentnim vezama s poznatim glazbenicima i sportašima, a kasnije i kroz poslovne pothvate. Danas sve na svojim računima broje pozamašne iznose, pa se tako bogatstvo Kim Kardashian procjenjuje na 1,7 milijardi dolara. Sedma sezona showa "The Kardashians" premijerno će biti prikazana u četvrtak, 23. listopada, na platformi Disney+, a nove epizode izlazit će svakog tjedna.