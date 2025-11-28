Nova serija Vincea Gilligana već nakon druge epizode ima visoke ocjene

PLUR1BUS, Apple TV+

Koliki utjecaj su imale serije “Breaking Bad”, kod nas uobičajeno nesretno prevedeno kao “Na putu prema dolje”, te “Nazovi Saula” govori i činjenica da je “Pluribus”, stilizirano kao PLUR1BUS, već nakon dvije epizode imala, primjerice na IMDB-u, ocjenu od 9,2! Vince Gilligan ne radi puno, ali kada radi, onda radi, reklo bi se ovdje kod nas. Od “Dosjea X”, preko “Breaking Bad”, do “Nazovi Saula”, i sada je tu “Pluribus”. Gilligan u pravilu svoje serije, osim što ih napiše, i producira, pa eto i kurioziteta kako su “Breaking Bad”, “Nazovi Saula” i sada “Pluribus” snimane na području njegova rodnog grada, Albuquerquea u američkoj državi Novi Meksiko. Bitnije je, naravno, zašto je “Pluribus” praktično u trenutku zadobio takve simpatije publike iako u njoj, spomenuli smo, postoji ogroman broj fanova Gilliganova rada. Gilligan se ovdje vraća znanstveno-fantastičnom žanru, tangirajući na jedan način “Dosjee X”, i to u osnovnoj priči, a to je da se dogodila invazija izvanzemaljaca na Zemlju. Ali, ovdje nije riječ o nekom kolaboracionizmu protiv kojeg su se borili Mulder i Scully, već o daljem pomaku u žanr. U “Pluribusu” Zemlju i ljude na njoj ne napadaju nikakvi vidljivi izvanzemaljci naoružani nekim nemogućim oružjem, već je napad molekularan. Na Zemlju stiže kod koji, kada ga znanstvenici materijaliziraju, postaje virus koji čovječanstvo čini pacificiranim i sretnim. Ne ide sve lako pa umre nekih 886 milijuna ljudi, no cilj je postignut. Ne sasvim, jer na Zemlji obitava i 12 ljudi koji su na sve to imuni, ali kolektivni um ne odlučuje da ih naprosto pogubi već ih nastoji nenasilno uvući. Jedna je od tih imunih ljudi i Carol Sturka koju tumači Rhea Seehorn, poznata i iz “Nazovi Saula” gdje je tumačila ulogu Kim. Carol otkrije da ne dijele svi imuni njezin buntovni duh, već im se, zapravo, dopalo da budu u situaciji gdje je cijeli svijet njihov te se na slažu kako ih time vanzemaljci manipuliraju. Ne gledaju to na način da je dužnost svakoga prije svega boriti se za čovječanstvo već naprosto uživaju u onome u čemu nisu mogli dok je bilo svijeta bez virusa, ne žele da ih se od takve sreće spasi. Na vrlo efektan način Gilligan je provukao moderne teme kroz krajnje interesantnu pretpostavku propasti svijeta, a samo je na gledatelju kako seriju želi gledati - želi li da izvanzemaljci zapravo budu umjetna inteligencija, zli političar, možda nekakva kabala koja iz pozadine vlada i ovim našim svijetom pa je posijala neku novu pandemiju ili je to naprosto neka strana sila koja je došla do tehnologija da ovako nešto izvede, na vama je da odlučite. S time da je serija dok ovo pišemo dogurala tek do druge epizode pa je gotovo sigurno da se radnja okrene možda upravo u nekom od ovih pravaca pa ispadne da smo, kao i uvijek, sami sebi najveći neprijatelji. Možda, jer Carolina negativna emocija može ubiti milijune.