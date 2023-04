Nova prva dama Crne Gore pažnju medija privukla je ljepotom, a radi kao direktorica financija

02, April, 2023, Podgorica - The presidential candidate of the Europe Now Movement (PES) in the presidential elections in Montenegro and the deputy president of PES Jakov Milatovic used his civic duty and voted in the University Center in Podgorica. Milena Milatovic, Jakov Milatovic. 02, APRIL, 2023, Podgorica - Predsednicki kandidat Pokreta Evropa sad (PES) na predsednickim izborima u Crnoj Gori i zamenik predsednika PES Jakov Milatovic iskoristio je svoju gradjansku duznost i glasao je u Univerzitetskom centru u Podgorici. Photo: Amir Hamzagic/ATA Images/PIXSELL

