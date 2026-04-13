Peticiju potpisalo skoro 50.000 ljudi

Ljuti porezni obveznici! Princ Harry i Meghan Markle planiraju novi posjet, no bez dobrodošlice na kakvu su naviknuti

Njihov najnoviji posjet je privukao pažnju javnosti u Australiji, gdje je britanski kralj Charles šef države, no značajna manjina stanovništva podupire ukidanje monarhije i proglašenje republike

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle u utorak će doputovati u Australiju radi četverodnevnog posjeta koji će se usredotočiti na mentalno zdravlje, pitanje skrbi za veterane i sport, javlja Reuters. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa će započeti svoje putovanje posjetom dječjoj bolnici u Melbourneu, a potom će Meghan posjetiti sklonište za žene žrtve obiteljskog nasilja, objavio je njihov ured u priopćenju. "Njihov program će se usredotočiti na mentalno zdravlje, otpornost zajednica i podršku za veterane i njihove obitelji pored privatnih sastanaka i posebnih projekata", ističe se u priopćenju.

Par će u srijedu otputovati u glavni grad Canberru kako bi se sastao s vojnim veteranima. Dan kasnije će sudjelovati na samitu o mentalnom zdravlju u Melbourneu, a posjet će završiti događajima vezanim za jedrenje i ragbi u petak u Sydneyju.

Harry i Meghan, koji su se povukli s dužnosti članova britanske kraljevske obitelji 2020. godine, a kao razlog su naveli želju za financijskom neovisnošću i bijegom od, kako su rekli, zadiranja medija u njihov privatni život. Posljednji put su posjetili Australiju 2018. te su vijest o Meghaninoj prvoj trudnoći objavili nekoliko sati nakon što su doputovali u Sydney.

Njihov najnoviji posjet je privukao pažnju javnosti u Australiji, gdje je britanski kralj Charles šef države, no značajna manjina stanovništva podupire ukidanje monarhije i proglašenje republike. Posjet se financira privatnim sredstvima, no lokalni mediji su izvijestili da će dio troškova vezanih za policijsko osiguranje snositi australski porezni obveznici, što je dovelo do prosvjedne peticije koju je potpisalo preko 45.000 ljudi.

