FOTO Naša pjevačica pokazala kuću koju uređuje: 'Odbrojavamo do useljenja u novi dom'

Hrvatska glazbenica Natalie Balmix privodi kraju pripreme za važnu životnu prekretnicu – preseljenje u vlastitu nekretninu. Putem društvenih mreža otkrila je kako napreduje renovacija njezine buduće oaze, a u prostorijama koje polako poprimaju željeni izgled fotografirala se u društvu sina. ''Ostavljam ovo ovdje kako bi me podsjetilo svaki dan da budem zahvalna na svemu što imam. Odbrojavamo do useljenja u novi dom.'' Njezina je objava privukla veliku pozornost pratitelja i prikupila tisuće lajkova.

Pjevačicu Natalie Balmix domaća publika upoznala je na Dori, a glazbenica je i dalje aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli trenutke iz svog života te otkriva na čemu radi. Natalie je ranije progovorila o jednoj teškoj temi, razvodu. Balmix je na svojem Instagram storyju podijelila svoje osjećaje vezano uz svoju situaciju te molila druge da ispričaju svoje iskustvo.

- Ne znam koliko vas ima na mom profilu da dijelimo istu priču, a da ne kažem 'dijagnozu' kako bi rekli naši bivši muževi - započela je pjevačica pa dodala: - Koliko vas se bori s našim odvratnim sustavom i ljudima u čijim rukama nam je cijeli život, egzistencija i skladnost života - upitala je Natalie.

- Nisam jedina, nisam prva, a ni posljednja. Toliko sam tih u vezi te teme, a toliko bih glasna bila, no pustite me još neko vrijeme.... Podijelite mi svoja iskustva. Tu sam, slušam vas, osjećam vas - zaključila je pjevačica.