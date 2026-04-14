Žuti slavili veliku pobjedu, suparnici potonuli u razočaranju: 'Ovo je najbolja nagrada do sada'

Nakon intenzivnih izazova i emotivnih trenutaka, žuti tim uspio je odnijeti pobjedu rezultatom 8:6, čime su ostvarili svoju 17. pobjedu ove sezone. Time su osigurali bogatu roštilj trpezu, što je izazvalo snažne reakcije među natjecateljima.

Dok su pobjednici slavili, u suparničkom timu zavladalo je razočaranje. Adrijana nije skrivala emocije: „Jako sam se iznervirala. Plakalo mi se kad smo izgubili igru. Meso nismo jeli sto godina“.

S druge strane, večer je za pobjednički tim protekla u opuštenijem tonu. Okupljeni oko stola, uživali su u nagradi i predahu od svakodnevnih izazova. Ivan je zadovoljno zaključio: „Ovo je najbolja nagrada do sada“, dok je Vanesa dodala: „Ne znam što će se sljedeće morati dogoditi da nadmaši ovu nagradu“.

Dobro raspoloženje dodatno je začinila Paula šalom: „Sutra nećemo htjeti jesti rižu“, čime je nasmijala ostale i naglasila koliko im je ova nagrada značila.

Večer je tako zaključena u kontrastu emocija – slavlje jednih i razočaranje drugih – uz jasnu poruku da će daljnji tijek natjecanja biti još neizvjesniji i zahtjevniji.