Evo koja je emisija konačno uspjela ispuniti svoju glavnu svrhu, a na nju bi se trebali ugledati i mnogi drugi showovi

"Najljepši par svih sezona", "Sretna sam kao da su mi obitelj", "Od početka sam navijala za njih", "Preslatki su"... Samo su neki od oduševljenih komentar gledatelja, a koji su uslijedili nakon emitiranja finalne emisije ovogodišnjeg "Gospodina Savršenog" na RTL-u. Objavljeno je onda da su se iz emisije razvile čak dvije ljubavne priče, između Petra Rašića i Anastasije Kaleb te Karla Godeca i Kaje Casar. I tako je emisija konačno uspjela ispuniti i svoju glavnu svrhu - da nekoga zapravo i spoji. Ne može se, naravno, na to utjecati, ali ipak treba pohvaliti produkciju jer se stječe dojam da je ovogodišnja sezona puno više bila orijentirana na odnose kandidata s djevojkama, a manje na skandale i ekscese u vili. Možda je to rezultiralo s manjim brojem viralnih memeova i videa, ali gledatelji su u konačnici dobili ono čemu su se stvarno nadali, a to je pozitivni krajnji ishod i ljubavne veze o kojima se priča i danima nakon završetka showa. Tako da je sigurno da će ovi parovi ostati puno bolje upamćeni, za razliku od sezona kada se zapravo ne možemo ni sjetiti tko je pobijedio. Tako da - bravo za ovogodišnju sezonu, na koju bi se trebali ugledati mnogi drugi showovi koji bi trebali spajati parove, a zapravo jedino žele spojiti preglede na društvenim mrežama sa što omraženijim kandidatima i degutantnijim scenama.

Otkriveno! Karlo i Kaja nakon 'Savršenog' žive zajedno, po prvi put su progovorili i o novom članu kućanstva

Tvoje lice zvuči poznato // Nova TV – jedna ruža

Odlične transformacije i zabavu bez skandala donosi i show "Tvoje lice zvuči poznato", zaštitni znak nedjeljne večeri na Novoj TV. Mladi natjecatelji iz emisiju u emisiju sve bolje "skidaju" poznate pjevače, a čak su i maske sve bolje. Iako su gledatelji bili dosta nezadovoljni vizualnim dijelom transformacije, prošlotjedni Pavarotti je, primjerice, bio odlično odrađen. Jedina kritika ide sadržaju emisije između samih nastupa. Mogao bi se puno bolje iskoristiti za, recimo, neku triviju i zanimljivosti o izvođačima koje se imitira, ili se zaista u detalje pokazati kako je tekla vježba i transformacija. Umjesto toga, s kandidatima se vode neki kao šaljivi intervjui, pa onda završimo na tome da voditelj natjecatelja pita je li bio "zločesti dečko" i da opiše kako. Ne hvala, mladi bi rekli čisti "krindž". S obzirom na zaista duhovite voditelje, super žiri, i zanimljive natjecatelje - može to i puno bolje!

Dr. Beck // HRT – četiri ruže

Emisija "Dr. Beck" već se neko vrijeme profilira kao jedna od najboljih domaćih emisija općenito, pri čemu je potpuno uspjela preokrenuti način na koji se pristupa zdravstvenim temama u javnom prostoru. Liječnik Natko Beck je sa svojim gostima uspio doći do toga da upališ TV i pomisliš: "E ovo je zanimljivo, sad ću svoje vrijeme potrošiti na informiranje o zdravlju i nekom problemu za kojeg nisam ni znala da postoji!" Ali zaista, ima nešto privlačno u načinu na koji prezentiraju teme, pri čemu se ne svodi sve samo na dijagnoze i terapije, nego se medicinski problemi promatraju i iz ljudske perspektive. Liječnici govore stručno, ali razumljivo, a razgovori često uključuju i psihološki i društveni aspekt bolesti.

Dobar primjer bila je ovotjedna emisija posvećena prirođenim manama lica kod djece. Tema koja roditeljima na prvu zvuči zastrašujuće obrađena je mirno i vrlo informativno, ali i empatično. Maksilofacijalni kirurg prof. dr. Predrag Knežević objasnio je da u većini slučajeva djeca s rascjepima mogu živjeti potpuno normalan život, često uz samo nekoliko operativnih zahvata. Emisija se pritom nije zadržala samo na kirurgiji. U razgovor su uključeni i stručnjaci koji su govorili o emocionalnoj podršci roditeljima i djeci, o samopouzdanju mladih koji odrastaju s određenom različitošću, ali i o važnosti načina na koji društvo govori o fizičkim razlikama.

Cvijeće Saše Šekoranje // HRT – jedna ruža

Rubrika "Cvijeće Saše Šekoranje" također je već postala redovit i prepoznatljiv mali televizijski format u HRT-ovu programu. U svega nekoliko minuta vrtlar i florist Saša Šekoranja govori o cvijeću, vrtovima i biljkama, često kroz vrlo jednostavne, praktične savjete ili kratke priče o biljkama koje nas okružuju.

Format je zapravo zanimljiv spoj televizije i onoga na što smo navikli na društvenim mrežama. Traje kratko, ritam je brz, a vizualno je vrlo ugodan, nešto između televizijske rubrike i kratkog "reela". Simpatična mala rubrika koja uljepša program i učini ga zanimljivijim i dinamičnijim.